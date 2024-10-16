Abel Ferreira e Fernando Diniz estão na lista de melhores técnicos do mundo

Abel Ferreira e Fernando Diniz na lista de melhores do mundo Crédito: Divulgação

Abel Ferreira está na 22ª colocação na lista. O português está uma posição atrás de Didier Deschamps, treinador da seleção francesa, e à frente de nomes como Maurício Pochettino, ex-Chelsea e PSG que assumiu os EUA. Abel soma dez títulos em quatro anos de trabalho pela equipe alviverde. O treinador do Palmeiras é o segundo português melhor colocado na lista. À frente de Abel, em 11º, aparece o técnico Ruben Amorim, do Sporting. Em 34º e em 46º estão os treinadores Marco Silva, do Fulham, e Paulo Fonseca, do Milan, respectivamente, fechando a lista de portugueses na lista.

Fernando Diniz também apareceu no ranking, em 25º. nesta quarta-feira (16) no Cruzeiro, a revista cita o modelo de jogo do treinador como "relacionista" e exalta o título da Copa Libertadores pelo Fluminense, em 2023. Pela equipe carioca, o técnico somou 145 jogos no comando, com 73 vitórias, 30 empates e 42 derrotas, segundo dados do Sofascore.

A dupla brasileira superou técnicos de renome e também de gigantes europeus. Marcelo Bielsa, do Uruguai, e Edin Terzic, do Borussia Dortmund, por exemplo, aparecem atrás deles. O top 3 é formado por Guardiola, Carlo Ancelotti e Xabi Alonso. Os treinadores do Manchester City, Real Madrid e Bayer Leverkusen, respectivamente, lideram a lista que considera o momento atual dos técnicos.

Veja os primeiros 25 nomes destacados pela Revista Inglesa: