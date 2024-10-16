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Top 25 do planeta

Abel Ferreira e Fernando Diniz estão na lista de melhores técnicos do mundo

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, e Fernando Diniz, do Cruzeiro, apareceram na lista dos 50 melhores treinadores do mundo publicada pela revista FourFourTwo nesta quarta-feira (16).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 out 2024 às 16:49

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 16:49

Abel Ferreira e Fernando Diniz na lista de melhores do mundo
Abel Ferreira e Fernando Diniz na lista de melhores do mundo Crédito: Divulgação
Abel Ferreira está na 22ª colocação na lista. O português está uma posição atrás de Didier Deschamps, treinador da seleção francesa, e à frente de nomes como Maurício Pochettino, ex-Chelsea e PSG que assumiu os EUA. Abel soma dez títulos em quatro anos de trabalho pela equipe alviverde. O treinador do Palmeiras é o segundo português melhor colocado na lista. À frente de Abel, em 11º, aparece o técnico Ruben Amorim, do Sporting. Em 34º e em 46º estão os treinadores Marco Silva, do Fulham, e Paulo Fonseca, do Milan, respectivamente, fechando a lista de portugueses na lista.
Fernando Diniz também apareceu no ranking, em 25º. nesta quarta-feira (16) no Cruzeiro, a revista cita o modelo de jogo do treinador como "relacionista" e exalta o título da Copa Libertadores pelo Fluminense, em 2023. Pela equipe carioca, o técnico somou 145 jogos no comando, com 73 vitórias, 30 empates e 42 derrotas, segundo dados do Sofascore. 
A dupla brasileira superou técnicos de renome e também de gigantes europeus. Marcelo Bielsa, do Uruguai, e Edin Terzic, do Borussia Dortmund, por exemplo, aparecem atrás deles. O top 3 é formado por Guardiola, Carlo Ancelotti e Xabi Alonso. Os treinadores do Manchester City, Real Madrid e Bayer Leverkusen, respectivamente, lideram a lista que considera o momento atual dos técnicos.
Veja os primeiros 25 nomes destacados pela Revista Inglesa:
  1. Pep Guardiola
  2. Carlo Ancelotti
  3. Xabi Alonso
  4. Mikel Arteta
  5. Simone Inzaghi
  6. Unai Emery
  7. Lionel Scaloni
  8. Diego Simeone
  9. Arne Slot
  10. Thomas Tuchel
  11. Ruben Amorim
  12. Antonio Conte
  13. Julian Nagelsmann
  14. Eddie Howe
  15. Luis de la Fuente
  16. Thiago Motta
  17. Michel
  18. Hansi Flick
  19. Luis Enrique
  20. Gian Piero Gasperini
  21. Didier Deschamps
  22. Abel Ferreira
  23. Eric Roy
  24. Mauricio Pochettino
  25. Fernando Diniz

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