Futebol europeu

Portugal para em milagre de goleiro e empata com Escócia na Liga das Nações

Portugal não saiu do 0 a 0 com a Escócia, nesta terça-feira (15), pela quarta rodada da Liga das Nações

Cristiano Ronaldo pela seleção de Portugal. (Reprodução / Instagram @cristiano)

Portugal pressionou muito, mas não saiu do 0 a 0 com a Escócia, nesta terça-feira (15), no Hampden Park, pela quarta rodada da Liga das Nações. Gordon foi o nome do jogo em Glasgow. O goleiro escocês foi fundamental para segurar o empate com uma defesa milagrosa já perto dos acréscimos da segunda etapa. A seleção portuguesa foi dominante durante a partida. Cristiano Ronaldo e companhia criaram as principais oportunidades da partida, mas esbarraram — além do milagre de Gordon — nos erros de finalização.

Portugal chegou aos 10 pontos e se manteve na liderança do grupo. A seleção precisa apenas de um empate nas duas últimas rodadas para avançar às quartas de final. A Escócia somou seu primeiro ponto na competição e continua na lanterna da chave. As duas seleções voltam a campo no dia 15 de novembro, às 16h45 (de Brasília). Portugal recebe a Polônia, enquanto a Escócia encara a Croácia, também em casa. Os dois jogos são válidos pela quinta rodada da Liga das Nações.

Portugal dominou a posse de bola durante o primeiro tempo, mas a Escócia foi perigosa. A seleção portuguesa controlou o ritmo da partida durante os primeiros 45 minutos e priorizou as jogadas pelo lado direito, com Francisco Conceição. O domínio, no entanto, não foi concretizado em gols. Os escoceses foram mais agudos quando tiveram a bola nos pés, mas as finalizações não foram precisas e pararam em defesas seguras do goleiro Diogo Costa.

O segundo tempo foi mais elétrico em Glasgow, mas Portugal esbarrou em erros e no goleiro Gordon. A seleção portuguesa melhorou na partida com as substituições feitas pelo técnico Roberto Martínez e intensificou a pressão. Cristiano Ronaldo teve chances claras de marcar, mas pecou no momento das finalizações. Quando os portugueses acertaram o gol, Gordon brilhou e evitou a derrota escocesa.

Escócia assusta primeiro. Em trama pela esquerda, Robertson recebeu no bico da área e cruzou. McTominay apareceu no meio da defesa portuguesa e cabeceou. A bola foi no meio de gol, e Diogo Costa defendeu em dois tempos. Diogo Costa de novo. Após cobrança de falta na área, Rúben Dias afastou, mas a sobra ficou com Christie. O camisa 11 dominou e finalizou firme. De novo, o chute foi no meio do gol e facilitou a defesa do goleiro português. Gordon salva a Escócia. A primeira chegada de perigo de Portugal se deu por meio da bola parada. Nuno Mendes tentou surpreender Gordon e cobrou falta no bico esquerdo da área direto para o gol. O goleiro escocês voou e evitou que ela entrasse.

Cristiano Ronaldo perde chance clara. Diogo Jota foi acionado em velocidade pelo lado esquerdo no começo do segundo tempo. O camisa 21 cruzou para Cristiano Ronaldo, que apareceu livre na marca do pênalti. O camisa 7, no entanto, acabou cabeceando por cima do gol adversário. CR7 assusta de novo. Rúben Neves fez jogada pelo lado direito e cruzou na área. Souttar afastou mal, e a bola sobrou para Cristiano Ronaldo. O camisa 7 limpou a marcação e bateu buscando o canto esquerdo. A bola passou raspando a trave e saiu. Gordon faz milagre. Perto dos acréscimos, Rafael Leão recebeu pela esquerda e levou para o fundo. O atacante tocou para o meio, e Bruno Fernandes finalizou de primeira, à queima-roupa. Gordon mostrou tempo de reação e evitou que o chute entrasse.

