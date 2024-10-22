Ex-Palmeiras Valdívia é detido por suposto crime sexual

Valdivia, ídolo do Palmeiras, é preso por abuso sexual no Chile Crédito: Palmeiras

Ídolo do Palmeiras, Valdívia foi detido após ter sido denunciado por suposto crime sexual. O ex-atleta rebateu as acusações e disse que ato foi "consensual".

Segundo o Ministério Público chileno, o ex-jogador foi detido e o caso está sob investigação: "A Promotoria de Flagrância recebeu uma denúncia por crime sexual contra Jorge Valdivia. Caso está sendo investigado e diligentemente em desenvolvimento".

Em declaração à rádio Bío Bío, Valdívia negou qualquer agressão e declarou ter sido com uma mulher maior de idade: "Não conheço as motivações desta ação, mas nego categoricamente ter agredido sexualmente qualquer pessoa. Tive um relacionamento consensual com uma mulher adulta".

Valdívia disse ainda que estará à disposição do MP para que situação seja resolvida: "Vou me colocar à disposição do Ministério Público nesta quarta-feira (23) de manhã. (Necessário) ter cautela e proteger o meu direito à presunção de inocência", afirmou.