Botafogo x Peñarol : onde assistir a semifinal da Libertadores 2024

O Botafogo recebe o Peñarol nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos pelo jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores. Na fase anterior, o Glorioso despachou o São Paulo, enquanto os Carboneros eliminaram o Flamengo. Líder do Campeonato Brasileiro, o Glorioso tenta superar as melhores campanhas da própria história na Libertadores, já os Carboneros, que são pentacampeões do torneio continental, tentam romper uma seca de quase 40 anos sem levantar a Copa.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
- Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Treinador: Artur Jorge.
- Peñarol: Aguerre; Milans, Méndez, Guzmán Rodríguez, Maxi Olivera; García, Pérez (Baez); Sequeira, Leo Fernández, Darias; Silvera. Treinador: Diego Aguirre.
Transmissão:
- Botafogo x Peñarol
- Horário: 21:30 (de Brasília)
- Local: Nilton Santos (RJ)
- Onde assistir: Globo, ESPN e Disney+.