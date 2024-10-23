  • Botafogo x Peñarol : onde assistir a semifinal da Libertadores 2024
Nesta quarta-feira

Botafogo x Peñarol : onde assistir a semifinal da Libertadores 2024

Equipes fazem duelo de ida nesta quarta-feira (23) no Rio de Janeiro
Caio Vasconcelos

23 out 2024 às 11:17

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 11:17

Botafogo e Penãrol decidem vaga na Libertadores nesta quarta. Crédito: Vítor Silva/Botafogo / Divulgação/Peñarol
O Botafogo recebe o Peñarol nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos pelo jogo de ida da semifinal da Conmebol Libertadores.  Na fase anterior, o Glorioso despachou o São Paulo, enquanto os Carboneros eliminaram o Flamengo. Líder do Campeonato Brasileiro, o Glorioso tenta superar as melhores campanhas da própria história na Libertadores, já os Carboneros, que são pentacampeões do torneio continental, tentam romper uma seca de quase 40 anos sem levantar a Copa.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

  • Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Treinador: Artur Jorge.

  • Peñarol: Aguerre; Milans, Méndez, Guzmán Rodríguez, Maxi Olivera; García, Pérez (Baez); Sequeira, Leo Fernández, Darias; Silvera. Treinador: Diego Aguirre.

Transmissão:

  • Botafogo x Peñarol

  • Horário: 21:30 (de Brasília) 
  • Local: Nilton Santos (RJ)
  • Onde assistir: Globo, ESPN e Disney+.

