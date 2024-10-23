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Vitória Importante

Cano desencanta, Fluminense vence o Athletico-PR e respira no Brasileiro

Com o resultado, o Fluminense saltou para o 11° lugar, com 36 pontos, e ganhou um bom respiro contra o rebaixamento, ao abrir quatro pontos do Corinthians
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 out 2024 às 22:01

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 22:01

Cano garantiu a vitória do Fluminense sobre o Athletico-PR
Cano garantiu a vitória do Fluminense sobre o Athletico-PR Crédito: Marcelo Goncalves/Fluminense
Herói da Libertadores de 2023, o atacante e ídolo Germán Cano voltou a balançar as redes pelo Fluminense após cinco meses e a quebra de jejum do argentino veio em boa hora. No duelo direto contra o Athletico-PR, Cano entrou na segunda etapa e marcou o gol da vitória por 1 a 0, nesta terça-feira (22), no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o Fluminense saltou para o 11º lugar, com 36 pontos, e ganhou um bom respiro contra o rebaixamento, ao abrir quatro pontos do Corinthians. Agora o time carioca não tem mais jogos atrasados na tabela. Por outro lado, o drama do Athletico se manteve. Chegando a 10 jogos sem vencer, o time paranaense estacionou com 31 pontos, na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento no ano do seu centenário. O Athletico também não tem mais jogos a pagar.

O Jogo

Pressionadas, as duas equipes entraram em campo com medo de errar. Com muita falta no meio de campo, tanto Fluminense quanto o Athletico ficaram devendo futebol. Os donos da casa tinham mais a posse da bola e precisão nos passes, mas encontrava um linha de cinco defensores, que impedia de progredir e entrar na área.
As duas finalizações que levaram mais perigo saíram de Arias e Lima, que pararam em Mykael. O time paranaense foi focado em se defender. Isolado no ataque, Pablo pouco foi acionado e quando teve oportunidade de contra-ataque, pecou com muitos erros de transição. No fim, o empate sem gols ficou mais do que justo na primeira etapa.
Os times voltaram mais animados para a segunda etapa. O Fluminense até conseguiu balançar as redes com Lima, mas o gol foi anulado por impedimento. Já o Athletico chegou com Pablo, após cobrança de escanteio e Fábio fez grande defesa. No contra-ataque, Emerson entrou livre na área e Fábio salvou o time carioca novamente.
O duelo seguiu movimentado, com os donos da casa propondo o jogo, porém pouco efetivo nas conclusões. Até que brilhou a estrela de Cano. Com poucos minutos em campo, o argentino completou de queixo o cabeceio de Samuel Xavier, para explodir o Maracanã, aos 35 minutos, se reencontrando com as redes após cinco meses. Na reta final, o Fluminense seguiu com a bola no ataque, controlou a pressão nos acréscimos do Athletico e conquistou três pontos importantes no Brasileiro.
O Fluminense volta a campo no sábado, às 16h30, em novo duelo direto, desta vez contra o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA). Mais tarde, às 18h30, o Athletico-PR atua diante do Cruzeiro, no Mineirão, em Minas Gerais (MG). Ambos pela 31ª rodada do Brasileiro.

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