Flamengo só empata com o Peñarol e é eliminado da Libertadores

O Flamengo só empatou com o Peñarol e deu adeus à Libertadores Crédito: Conmebol/Divulgação

A promessa feita por Tite de gols no Uruguai não se confirmou e o Flamengo está eliminado da Copa Libertadores. Depois de perder por 1 a 0 no Maracanã, há uma semana, o time carioca necessitava de vitória na casa do Peñarol, o que não aconteceu nesta quinta-feira (26). Os brasileiros até se postaram bem e criaram oportunidades no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, mas esbarravam na enorme parede defensiva e lamentaram a falta de sorte e pontaria no empate por 0 a 0 que custou a vaga nas semifinais.

Em busca de vaga na final do dia 30 de novembro, em Buenos Aires, o Peñarol terá novo rival do Rio de Janeiro pelo caminho. Vai encarar o Botafogo, algoz do São Paulo, em uma das semifinais. Do outro lado da chave se enfrentam Atlético-MG e River Plate.

Foi o sexto encontro entre Flamengo e Peñarol na história da Copa Libertadores e novamente sem um bola sequer nas redes adversárias do representante do futebol verde e amarelo. Muito pelo nervosismo ou pela boa presença do goleiro Aguerre, destaque em Montevidéu.

Sem tempo para lamentar, os cariocas agora tentam se reerguer para a disputa do Brasileirão, no qual estão 11 pontos atrás do líder Botafogo, na quarta colocação - recebem o Athletico-PR, no domingo -, e para as semifinais da Copa do Brasil diante do Corinthians, que abrem daqui uma semana no Maracanã.

O Jogo

A torcida do Peñarol fez uma linda festa já na entrada dos jogadores em campo, com muitos fogos de artifícios, sinalizadores e muita cantoria. Os jogadores, perfilados antes do hino nacional dos países, se perdiam no meio na enorme nuvem de fumaça que se formou.

A empolgação dos torcedores uruguaios era um adversário de peso a mais para os comandados de Tite, apenas com Léo Ortiz com o novidade em relação ao jogo de ida, com derrota por 1 a 0 no Maracanã. Além do retrospecto de quatro derrotas e um empate na Libertadores contra o adversário, sem nenhum gol anotado.

Os ensurdecedores estampidos dos rojões ainda davam o tom do clima hostil aos brasileiros e de incentivo aos locais quando os times já tinham trocado flâmulas e definido quem sairia com a bola. O atraso no apito inicial acabou inevitável. Foram cinco minutos de espera.

E o vermelho que predominou nas arquibancadas há uma semana, agora dava lugar ao amarelo. Tite, contudo, prometia empenho e atitude distintas do Rio e o gol que faltou na partida caseira. E por pouco a cabeçada de Plata no cruzamento de Gerson não balança às redes logo aos dois minutos. O goleiro voou para segurar.

A necessidade do triunfo fez o Flamengo adiantar linhas e atuar no campo ofensivo desde o apito inicial, observado atentamente por um pressionado e concentrado Tite. Era necessário capricho e, ao mesmo tempo, atenção para não deixar os rápidos rivais encaixarem um contragolpe. Dela Cruz e Ortiz eram precisos nos combates.

A primeira chance uruguaia veio em cobrança de falta de Leo Fernández espalmada por Rossi aos 21 minutos. O Peñarol não acelerava o jogo com o relógio a seu favor. Se fechava com cinco atrás e evitava correr riscos. Gerson assustou em batida em cima de Aguerre, que ainda teve arrojo para dividir nos pés de De la Cruz.

Ciente que precisava de um algo a mais após o intervalo, Tite demorou em sua palestra com a equipe no vestiário. Voltou com atraso e sem mudanças, dando voto de confiança aos 11 escalados. Gabigol, esperança de gol, seguira como opção.

Com menos de um minuto, Bruno Henrique saiu livre pela esquerda e parou nos pés de Aguerre. O goleiro uruguaio era um paredão. O Flamengo aparecia com sete jogadores na frente para furar o ferrolho aurinegro e não conseguia a finalização buscada.

Vendo a postura do Peñarol de pouco atacar e apenas fazer o tempo passar - cada falta era valorizada pelos adversários -, Tite chamou Gabigol e o veloz Wesley para dar mais dinamismo ao setor ofensivo antes dos 15 minutos.