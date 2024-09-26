Lyanco desabafa sobre saúde mental após Atlético-MG x Fluminense

Lyanco atuando pelo Atlético-MG contra o Fluminense Crédito: Pedro Souza

Lyanco, zagueiro capixaba de 27 anos, atualmente defende as cores do Atlético-MG, que bateu o Fluminense nesta quarta-feira (25) por 2 a 0, em jogo válido pelas quartas de final da Libertadores . Após a partida e a classificação garantida às semifinais, o jogador fez um forte desabafo em entrevista acerca de sua saúde mental, e revelou sofrer com crises de ansiedade e de pânico, e que este foi um dos principais motivos que motivaram o seu retorno ao futebol brasileiro.

"Só Deus e a minha família (sabem), o que eu tenho passado, tenho crise de pânico, ansiedade. Venho todos os dias a base de remédio e ninguém imagina o que eu passo", disse Lyanco em entrevista na zona mista.

O atleta saiu do Brasil em 2017, e teve passagens por clubes na Europa como Torino e Bologna (Itália) e pelo Southampton (Inglaterra), e chegou ao Galo nesta janela de transferências para reforçar o sistema defensivo da equipe. Perguntado se a preocupação com a própria saúde mental que o motivou a voltar ao Brasil, ele disse: "Foi só isso. Começou, não é de agora, é de bastante tempo que tenho passado isso. É um assunto muito sério, que as pessoas não entendem muito", revelou.

A discussão da saúde mental como um dos pilares na preparação de um atleta tem crescido, principalmente após as Olimpíadas de Paris 2024. Durante a competição, Rayssa Leal e Rebeca Andrade, por exemplo, protagonizaram falas de conscientização sobre o assunto, que ainda encontra resistência em alguns esportes.