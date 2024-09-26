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Esporte e Saúde

Lyanco desabafa sobre saúde mental após Atlético-MG x Fluminense

Jogador capixaba revelou que sofre com crises de ansiedade e pânico em entrevista após a vitória na Libertadores desta quarta-feira (25)
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

26 set 2024 às 15:17

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 15:17

Lyanco atuando pelo Atlético-MG contra o Fluminense
Lyanco atuando pelo Atlético-MG contra o Fluminense Crédito: Pedro Souza
Lyanco, zagueiro capixaba de 27 anos, atualmente defende as cores do Atlético-MG, que bateu o Fluminense nesta quarta-feira (25) por 2 a 0, em jogo válido pelas quartas de final da Libertadores. Após a partida e a classificação garantida às semifinais, o jogador fez um forte desabafo em entrevista acerca de sua saúde mental, e revelou sofrer com crises de ansiedade e de pânico, e que este foi um dos principais motivos que motivaram o seu retorno ao futebol brasileiro.
"Só Deus e a minha família (sabem), o que eu tenho passado, tenho crise de pânico, ansiedade. Venho todos os dias a base de remédio e ninguém imagina o que eu passo", disse Lyanco em entrevista na zona mista.
O atleta saiu do Brasil em 2017, e teve passagens por clubes na Europa como Torino e Bologna (Itália) e pelo Southampton (Inglaterra), e chegou ao Galo nesta janela de transferências para reforçar o sistema defensivo da equipe. Perguntado se a preocupação com a própria saúde mental que o motivou a voltar ao Brasil, ele disse: "Foi só isso. Começou, não é de agora, é de bastante tempo que tenho passado isso. É um assunto muito sério, que as pessoas não entendem muito", revelou.
A discussão da saúde mental como um dos pilares na preparação de um atleta tem crescido, principalmente após as Olimpíadas de Paris 2024. Durante a competição, Rayssa Leal e Rebeca Andrade, por exemplo, protagonizaram falas de conscientização sobre o assunto, que ainda encontra resistência em alguns esportes.
"Acham que a gente entra em campo e é um robô, tem que fazer o que eles querem. Mas tenho trabalhado com psiquiatra e psicólogo do clube, medicação", comentou Lyanco sobre a importância que é um tratamento psicossomático atrelado ao físico. "Um jogo como esse acho que me alivia muito, não só pelo resultado, não só por ter jogado bem, mas pela classificação com esse ambiente como está agora. Acho que faz parte de um tratamento que eu precisava", completa.

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