Deyverson brilha, Atlético-MG bate o Fluminense e vai à semifinal da Libertadores

Deyverson marcou os dois gols da vitória do Atlético-MG sobre o Fluminense Crédito: Pedro Souza /Atletico

Deyverson já foi herói de título da Libertadores com o Palmeiras e agora se consagra ao levar o Atlético-MG para a semifinal da competição intercontinental. O atacante entrou no fim do primeiro tempo diante do atual campeão Fluminense, nesta quarta-feira (25), por causa de lesão de Bernard, anotou os dois gols do triunfo por 2 a 0 e saiu de campo ovacionado na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Em jogo no qual foi superior o tempo todo, perdeu pênalti, carimbou a trave e viu Fábio realizar grandes defesas, o Atlético-MG derruba o atual campeão com gol já no fim e de um herói improvável.

Deyverson vinha atuando pouco no Atlético-MG. E sem aproveitar as oportunidades. No fim de semana, desperdiçou uma penalidade no começo diante do Red Bull Bragantino e pediu desculpas à torcida. Mas se redimiu naquela vitória por 3 a 0 ao deixar sua marca. Nesta quarta, mostrou que não veste a camisa 9 à toa, ao deixar sua marca duas vezes e mostrar porque é ídolo por onde passa, não apenas pela reverência, mas também por gols importantes e decisivos.

Com 100% de aproveitamento na atual edição da Libertadores atuando como mandante em sua casa, o Atlético-MG entrou em campo na Arena MRV sob o lema da conquista de 2013, quando revirou as séries da semifinal contra o Newell's Old Boys após levar 2 a 0 na Argentina e na final contra o Olimpia, também vindo de 2 a 0 no Paraguai. Aos gritos de "eu, acredito", a torcida incentivava a equipe a buscar a reviravolta depois de levar 1 a 0 no Maracanã.

Atual campeão, o Fluminense se amparava na força da defesa com Thiago Silva - o capitão se recuperou das dores no calcanhar e foi escalado - e nos contragolpes para tentar segurar a vantagem do empate e até mesmo tentar ampliá-la.

O Jogo

O jogo começou com o Atlético partindo para o sufoco e não demorando a ter a primeira oportunidade, em pênalti por toque de mão de Arias após cruzamento de Arana. Apesar da revolta dos cariocas, o árbitro colombiano confirmou a penalidade. Hulk ajeitou com carinho, mas bateu colocado, sem força, nas mãos de Fábio.

Os companheiros deram apoio ao cabisbaixo atacante, que colocou a mão esquerda no rosto, incrédulo com o erro. Com muita conversa e gestos, os jogadores procuravam acertar o posicionamento para buscar o gol. A ordem era manter a pressão. Scarpa bateu cruzado, muito perto do alvo. E também saiu lamentando.

O domínio era gigante dos mineiros, mas com pontaria falha. Hulk mandou na rede pelo lado de fora aos 19, arrancando grito de gol de alguns torcedores. Quase enganou, também, o técnico Gabriel Milito. Sem passar do meio, o Fluminense tinha até Arias ajudando na marcação, quase dentro da área.

A primeira finalização dos cariocas surgiu apenas no meio da primeira etapa e sem perigo, com Kauã Elias acertando na marcação. Após a cobrança do escanteio, Thiago Silva cabeceou por cima.

Antes do intervalo, o Atlético-MG ainda reclamou de novo pênalti, desta vez de Thiago Silva - Paulinho chutou e a bola bateu no braço do zagueiro, que estava muito próximo -, viu Battaglia mandar uma bomba de fora da área e carimbar a trave, além do capitão carioca desviar a finalização de Arana que ia para o gol.

O tão buscado gol do Atlético veio aos quatro minutos da etapa final. Substituto de Bernard, machucado, Deyverson aproveitou o cruzamento de Scarpa, desta vez aberto na esquerda, para cabecear às redes. O jogo ficou aberto. Berna perdeu de um lado e Scarpa mandou para fora do outro.

Com a vantagem mínima para os mineiros, a definição estava indo aos pênaltis. As equipes, porém, queriam o gol da vaga. Paulinho, na pequena área e sozinho, mandou para o alto em mais um lance incrível desperdiçado.

Indignado com a atuação da equipe, massacrada e pouco produtiva, Mano Menezes resolveu reforçar a defesa com linha de cinco. Marcelo entrou com ala, com Antônio Carlos aumentando o número de zagueiros. Nem bem fez a troca e quase levou o segundo. Fábio voou e salvou.

O atual campeão jogava como time pequeno, acuado em Belo Horizonte. Mesmo não tendo mais a vantagem do empate, continua medroso e se apegando à oportunidade de pênaltis. Com o reforço na defesa, parou de sofrer tanto. O Atlético já não conseguia finalizar e começou a apostar nos chuveirinhos para Deyverson.