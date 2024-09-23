Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Cruzeiro acerta a contratação do técnico Fernando Diniz
Novo comando

Cruzeiro acerta a contratação do técnico Fernando Diniz

A Raposa ofereceu um contrato até o final de 2025 ao treinador, que estava livre no mercado desde que deixou o Fluminense, em junho.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 set 2024 às 14:50

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 14:50

O Cruzeiro acertou a contratação do técnico Fernando Diniz após anunciar a demissão de Fernando Seabra nesta segunda-feira (23).
Cruzeiro anuncia Fernando Diniz
Cruzeiro anuncia Fernando Diniz Crédito: Divulgação Cruzeiro
A Raposa ofereceu um contrato até o final de 2025 ao treinador, que estava livre no mercado desde que deixou o Fluminense, em junho. O projeto apresentado agradou a Diniz, e as partes chegaram a um acordo na manhã desta segunda.
A ideia da diretoria da Raposa é ter o novo técnico ainda esta semana e iniciar os trabalhos nesta terça-feira. O Cruzeiro terá pela frente o jogo contra o Libertad, do Paraguai, pela Conmebol Sul-Americana. Na ida, o time mineiro venceu por 2 a 0.
Nesta temporada pelo Fluminense, foram 28 jogos no comando, com 10 vitórias, oito empates e 11 derrotas. Sob o comando do treinador, o time carioca conquistou a Libertadores de 2023, Recopa Sul-Americana de 2024 e os estaduais de 2022 e 2023.
Durante sua passagem pelo Fluminense, Fernando Diniz conciliou seu trabalho no clube com o trabalho na Seleção Brasileira entre julho de 2023 e janeiro de 2024. O desempenho do treinador no Brasil não foi como esperado. Em seis jogos, foram três derrotas, duas vitórias e um empate.

Veja Também

Fluminense foi prejudicado pela arbitragem no clássico com o Botafogo

Ronaldinho faz a festa dos capixabas em sua primeira vez no ES

Vasco e Corinthians decidem semifinais da Copa do Brasil 2024 em casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Treinamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados