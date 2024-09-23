Cruzeiro acerta a contratação do técnico Fernando Diniz

O Cruzeiro acertou a contratação do técnico Fernando Diniz após anunciar a demissão de Fernando Seabra nesta segunda-feira (23).

Cruzeiro anuncia Fernando Diniz Crédito: Divulgação Cruzeiro

A Raposa ofereceu um contrato até o final de 2025 ao treinador, que estava livre no mercado desde que deixou o Fluminense, em junho. O projeto apresentado agradou a Diniz, e as partes chegaram a um acordo na manhã desta segunda.

A ideia da diretoria da Raposa é ter o novo técnico ainda esta semana e iniciar os trabalhos nesta terça-feira. O Cruzeiro terá pela frente o jogo contra o Libertad, do Paraguai, pela Conmebol Sul-Americana. Na ida, o time mineiro venceu por 2 a 0.

Nesta temporada pelo Fluminense, foram 28 jogos no comando, com 10 vitórias, oito empates e 11 derrotas. Sob o comando do treinador, o time carioca conquistou a Libertadores de 2023, Recopa Sul-Americana de 2024 e os estaduais de 2022 e 2023.