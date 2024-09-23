Fluminense foi prejudicado pela arbitragem no clássico com o Botafogo

A vitória do líder Botafogo por 1 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, foi cheia de lances polêmicos, e o Tricolor acabou saindo prejudicado pela arbitragem de Wilton Sampaio (GO), que não marcou um pênalti claro do botafoguense Mateus Martins, que acertou o rosto do atacante Cano com o braço em uma falta clara em uma disputa de bola dentro da área.
Curiosamente, o VAR não se manifestou para mostrar o lance ao árbitro para análise das imagens de vídeo. Outra curiosidade é que a recomendação da Fifa para esse tipo de lance é de falta e cartão amarelo, mas em campo, não aconteceu nenhuma coisa nem outra.
Em outro lance polêmico, o lateral Marcelo pisou na perna do adversário de forma acidental quando olhava para a bola no alto, o que não caracterizou jogada violenta. Os tricolores ainda reclamaram de falta em Felipe Melo no gol de Luiz Henrique para o Botafogo, mas a disputa de bola foi normal e o gol foi acertadamente confirmado.
No final do segundo tempo houve um choque de cabeça entre o jogador Nonato do Fluminense, e Marçal do Botafogo, que o tricolor levou a pior e saiu do campo de ambulância direto para o hospital. Nesse momento o Fluminense já havia feito as cinco substituições permitidas, mas a regra permite que em casos de contusão na cabeça as equipes tenham direito a uma substituição extra, o que ocorreu.
Trapalhada em Palmeiras e Vasco
No jogo em que o Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília, uma grande trapalhada da arbitragem marcou a atuação do árbitro gaúcho Rafael Klein. No lance após cruzamento na área do Palmeiras, a bola tocou na mão de Vanderlan, e o árbitro marcou a infração fora da área, quando o toque ocorreu claramente dentro da área palmeirense.
A polêmica aconteceu após ele ser chamado pelo VAR e anular a marcação da infração a favor do Vasco. Ou seja, ele marcou o toque fora da área e retrocedeu quando viu que foi dentro da área, o que seria pênalti.
Expulsão de Carlinhos foi correta no jogo do Flamengo
O Flamengo perdeu por 3 a 2 para o Grêmio, em Porto Alegre, jogando com um jogador a menos desde os 15 minutos do segundo tempo, após a expulsão do atacante Carlinhos, que atingiu o zagueiro Kannemann no rosto, fora da disputa de bola. O árbitro Matheus Candançan (SP) estava de costas para o lance, mas foi alertado por um de seus assistentes e apresentou o cartão vermelho direto, corretamente.