Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em cima do lance

Árbitro acertou ao não marcar pênaltis no jogo entre Flamengo e Peñarol

O árbitro venezuelano Jesus Valenzuela teve uma atuação muito boa, sobretudo nos lances capitais da partida

Públicado em 

20 set 2024 às 15:26
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

O Flamengo perdeu para o Peñarol no jogo de ida das quartas de final da Libertadores
O Flamengo perdeu para o Peñarol no jogo de ida das quartas de final da Libertadores Crédito: Alexandre Loureiro/Agif
Na derrota do Flamengo de 1 a 0 para o Peñarol em pleno Maracanã em jogo válido pela Libertadores, o time rubro-negro não pode reclamar e muito menos culpar a arbitragem pela derrota.
O árbitro venezuelano Jesus Valenzuela teve uma atuação muito boa, sobretudo nos lances capitais da partida. Cada time, Peñarol e Flamengo reclamou de um pênalti a seu favor, mas a arbitragem acertadamente não marcou.
No primeiro lance, após o volante Erick Pulgar do Flamengo cortar um cruzamento a bola tocou em sua mão em um lance casual e o árbitro deixou o lance seguir apesar da reclamação dos uruguaios. Depois foi a vez dos flamenguistas pedirem pênalti quando a bola também tocou no braço do defensor do Peñarol dentro de sua área, mas o braço colado ao corpo não caracterizou a infração.
O árbitro também acertou ao aplicar cartão amarelo no goleiro Aguerre, do Peñarol, que insistia em atrasar cobranças de tiro de meta para ganhar tempo. No final foram seis minutos de acréscimos em uma partida com 20 faltas e 4 cartões amarelos. 

Pressão na CBF

O presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Seneme, está afastado das funções por esgotamento mental. O dirigente tem sofrido muita pressão dos clubes e da imprensa devido às atuações contestadas dos árbitros.
Após toda rodada chega uma enxurrada de reclamações e a CBF, que já tentou de tudo - punir árbitro, explicar lances polêmicos por vídeo, reunião com dirigentes dos clubes - e já não sabe o que fazer. A saída é aproveitar o afastamento do atual presidente e recomeçar do zero com um projeto decente para moralizar a nossa arbitragem com uma nova equipe no comando.

Veja Também

Árbitro acerta ao não marcar pênaltis no clássico entre Flamengo e Vasco

Jogo quente no Sul, jogo morno no Maracanã e árbitros com pouco trabalho

Associação Holandesa de Futebol estuda retirar impedimento em torneios amadores

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Futebol Libertadores Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Foragido por morte durante briga em bar em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Pacientes enfrentam longa fila para conseguir marcar exames em  Cachoeiro
Imagem de destaque
'Minha babá era espiã da KGB e descobri que envenenou seu marido no sofá onde me dava leite'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados