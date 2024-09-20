Árbitro acertou ao não marcar pênaltis no jogo entre Flamengo e Peñarol

O Flamengo perdeu para o Peñarol no jogo de ida das quartas de final da Libertadores Crédito: Alexandre Loureiro/Agif

Na derrota do Flamengo de 1 a 0 para o Peñarol em pleno Maracanã em jogo válido pela Libertadores, o time rubro-negro não pode reclamar e muito menos culpar a arbitragem pela derrota.

O árbitro venezuelano Jesus Valenzuela teve uma atuação muito boa, sobretudo nos lances capitais da partida. Cada time, Peñarol e Flamengo reclamou de um pênalti a seu favor, mas a arbitragem acertadamente não marcou.

No primeiro lance, após o volante Erick Pulgar do Flamengo cortar um cruzamento a bola tocou em sua mão em um lance casual e o árbitro deixou o lance seguir apesar da reclamação dos uruguaios. Depois foi a vez dos flamenguistas pedirem pênalti quando a bola também tocou no braço do defensor do Peñarol dentro de sua área, mas o braço colado ao corpo não caracterizou a infração.

O árbitro também acertou ao aplicar cartão amarelo no goleiro Aguerre, do Peñarol, que insistia em atrasar cobranças de tiro de meta para ganhar tempo. No final foram seis minutos de acréscimos em uma partida com 20 faltas e 4 cartões amarelos.

Pressão na CBF

O presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Seneme, está afastado das funções por esgotamento mental. O dirigente tem sofrido muita pressão dos clubes e da imprensa devido às atuações contestadas dos árbitros.