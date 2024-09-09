Associação Holandesa de Futebol estuda retirar impedimento em torneios amadores

A tecnologia promete detectar os impedimentos com o auxílio da computação em tempo real Crédito: Divulgação

Com o objetivo de acabar com a violência devido a decisões polêmicas, a Associação Holandesa de Futebol (KNVB) estuda a possibilidade de revogar a regra do impedimento em seus campeonatos amadores. Mas será que acabar com o impedimento faria bem para o futebol?

Essa é uma discussão antiga que, a meu ver, traria mais prejuízos que ganhos para o futebol. É verdade que mais da metade dos gols anulados pela arbitragem são devido a impedimentos, mas também é verdade que isso acontece em um número mínimo de partidas jogadas anualmente.

Finalmente, a maior verdade de todas é que os torcedores, dirigentes e jogadores sempre vão arrumar um culpado quando perderem um jogo e se não for o impedimento, será outro motivo.

Duelo tricolor continua na Justiça

O São Paulo decidiu pedir ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a anulação do jogo contra o Fluminense, partida em que foi derrotado por 2 a 0 pela 25° rodada do Brasileirão.

A discussão começa numa disputa de bola entre Calleri e Thiago Santos, no meio-campo, ainda no primeiro tempo. O árbitro vê falta do argentino, mas dá vantagem ao Fluminense, já que a bola fica com o zagueiro Thiago Silva. O zagueiro do Fluminense, porém, entende que foi marcada a falta, abaixa, coloca a mão na bola e a recoloca em jogo. Na sequência, Kauã Elias faz o gol.

Para o São Paulo, o árbitro deveria ter marcado falta de Thiago Silva por colocar a mão na bola. O árbitro, porém, deixou o jogo seguir e mesmo depois de rever o lance no VAR confirmou o gol do Tricolor Carioca.