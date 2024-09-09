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Associação Holandesa de Futebol estuda retirar impedimento em torneios amadores

O objetivo da medida é acabar com a violência devido a decisões polêmicas. Mas será que essa é a melhor solução?

Públicado em 

09 set 2024 às 15:26
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Futebol
A tecnologia promete detectar os impedimentos com o auxílio da computação em tempo real Crédito: Divulgação
Com o objetivo de acabar com a violência devido a decisões polêmicas, a Associação Holandesa de Futebol (KNVB) estuda a possibilidade de revogar a regra do impedimento em seus campeonatos amadores. Mas será que acabar com o impedimento faria bem para o futebol? 
Essa é uma discussão antiga que, a meu ver, traria mais prejuízos que ganhos para o futebol. É verdade que mais da metade dos gols anulados pela arbitragem são devido a impedimentos, mas também é verdade que isso acontece em um número mínimo de partidas jogadas anualmente. 
Finalmente, a maior verdade de todas é que os torcedores, dirigentes e jogadores sempre vão arrumar um culpado quando perderem um jogo e se não for o impedimento, será outro motivo. 

Duelo tricolor continua na Justiça

O São Paulo decidiu pedir ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a anulação do jogo contra o Fluminense, partida em que foi derrotado por 2 a 0 pela 25° rodada do Brasileirão.
A discussão começa numa disputa de bola entre Calleri e Thiago Santos, no meio-campo, ainda no primeiro tempo. O árbitro vê falta do argentino, mas dá vantagem ao Fluminense, já que a bola fica com o zagueiro Thiago Silva. O zagueiro do Fluminense, porém, entende que foi marcada a falta, abaixa, coloca a mão na bola e a recoloca em jogo. Na sequência, Kauã Elias faz o gol.
Para o São Paulo, o árbitro deveria ter marcado falta de Thiago Silva por colocar a mão na bola. O árbitro, porém, deixou o jogo seguir e mesmo depois de rever o lance no VAR confirmou o gol do Tricolor Carioca.
O artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva ( CBJD) prevê a possibilidade de anular um jogo em que o árbitro deixa de cumprir as regras do futebol, o que caracteriza um erro de direito. Diferente de um erro de fato, que é um erro de interpretação em uma jogada. Apesar de ser muito difícil o STJD acatar o pedido do São Paulo, o árbitro mineiro, a meu ver, deveria anular o gol do Fluminense, marcando a mão do Thiago Silva, após rever o lance no VAR.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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