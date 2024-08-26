Jogadores estão exagerando nas simulações no Brasileirão

Em um Campeonato Brasileiro que vem batendo recorde de punições com cartões por reclamação, o que mais chamou a atenção na vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no Mineirão, foram as cenas grotescas de simulação de recebimento de agressão dos jogadores das duas equipes.

Lyanco jogador do Atletico-MG durante partida contra o Fluminense no estádio Mineirão pelo campeonato Brasileiro A 2024. Crédito: Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress

Cheguei a pensar que ganharia o jogo, quem fizesse mais cenas em campo, tamanho o empenho em tentar enganar a arbitragem. Alguém precisa avisar aos jogadores do futebol brasileiro que está todo mundo vendo pela televisão e que chegou a um ponto que está até engraçado a cara de pau dos “atores” que recebem um toque de mão no peito durante uma disputa de bola e se jogam no chão com as mãos no rosto rolando pelo gramado achando que vão enganar alguém.

Eu digo que alguém precisa avisá-los porque talvez eles não saibam que tem, em média, 20 câmeras de TV além de mais 06 do VAR, que estão mostrando tudo para todos. É uma cultura ridícula de tentar alcançar algum benefício enganado as pessoas e burlando as regras. É malandragem demais e futebol de menos.

Comportamento muito ruim também dos jogadores no empate em 0 a 0 de Bahia e Botafogo, no Estádio da Fonte Nova, e na vitória do Internacional 1 a 0 sobre o Cruzeiro. Muita reclamação dos jogadores das quatro equipes o que levou os jogos a muitas paralisações e pouco tempo de bola rolando. Gol que é bom, quase nada.

Abel Ferreira em comportamento lamentável

Como se não bastasse a indisciplina dentro dos campos, fora deles o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira parece não ter limites na sua arrogância. Em entrevista coletiva após o jogo contra o Cuiabá, ele respondeu de forma muito arrogante a repórter Alinne Fanelli que o perguntou sobre a contusão do jogador Mayke.

A resposta do técnico foi que ele só deve satisfação a três mulheres: A mãe, esposa e a presidente do Palmeiras, Leila. Resposta essa, sem nenhuma necessidade, já que a repórter não estava lhe pedindo satisfação de nada, estava apenas fazendo o trabalho dela. Após a repercussão nas redes sociais, o técnico palmeirense divulgou uma nota se desculpando com aquele discurso de que “não foi a minha intenção”, “fui mal entendido”.