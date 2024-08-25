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Só alegria

'Fruto de um trabalho gigante', diz Ferrugem sobre título do Porto na Copa ES

Capitão da equipe, assim como o técnico Fábio Brostel, destacaram a ótima campanha do Verdão e o sentimento de serem os primeiros campeões pelo clube
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

24 ago 2024 às 21:08

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 21:08

Final da Copa ES entre Porto Vitória e Vitória
Final da Copa ES entre Porto Vitória e Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O Porto Vitória venceu o Vitória F.C pela finalíssima da Copa ES por 1 a 0, neste sábado (24), no Kleber Andrade, em Cariacica. A taça do Porto consagrou a campanha histórica do clube na competição, com 14 vitórias em 17 jogos, sendo o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato.
No pós jogo, a equipe de A Gazeta conversou com o técnico Fábio Brostel, campeão da Copa ES com o sub-20 e, agora, com o profissional, e com Ferrugem, o zagueiro e capitão do time.
Perguntado sobre o sentimento de ter um trabalho sólido durante todo o campeonato se concretizando em uma taça, Fábio destacou: "O sentimento é o melhor possível, a gente tá muito feliz. E muito feliz por esse grupo de atletas que mereceu cada vitória, buscou, jogou de forma ofensiva e agressiva. Soube sofrer, soube se defender"
Sobre a final, o treinador enfatizou que o jogo foi muito difícil e parabenizou a equipe do Vitória. "Fomos felizes nos detalhes e conseguimos conquista esse título", completou.
Ferrugem, líder e capitão da equipe, frisou a união do elenco e o sentimento de ser um dos pilares do primeiro título do Porto no profissional. "Muita alegria, não sei nem como descrever isso. Fruto de um trabalho gigante que o Porto vem fazendo durante bastante tempo, ser coroado assim é mais do que merecido. Hoje, fazer parte disso, é muito gratificante", disse Ferrugem.
Com o título da Copa Espírito Santo 2024, o Porto garante acesso a uma vaga para o Brasileirão Série D 2025, além de uma bonificação de R$ 70 mil.

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