'Fruto de um trabalho gigante', diz Ferrugem sobre título do Porto na Copa ES

Final da Copa ES entre Porto Vitória e Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

No pós jogo, a equipe de A Gazeta conversou com o técnico Fábio Brostel, campeão da Copa ES com o sub-20 e, agora, com o profissional, e com Ferrugem, o zagueiro e capitão do time.

Perguntado sobre o sentimento de ter um trabalho sólido durante todo o campeonato se concretizando em uma taça, Fábio destacou: "O sentimento é o melhor possível, a gente tá muito feliz. E muito feliz por esse grupo de atletas que mereceu cada vitória, buscou, jogou de forma ofensiva e agressiva. Soube sofrer, soube se defender"

Sobre a final, o treinador enfatizou que o jogo foi muito difícil e parabenizou a equipe do Vitória. "Fomos felizes nos detalhes e conseguimos conquista esse título", completou.

Ferrugem, líder e capitão da equipe, frisou a união do elenco e o sentimento de ser um dos pilares do primeiro título do Porto no profissional. "Muita alegria, não sei nem como descrever isso. Fruto de um trabalho gigante que o Porto vem fazendo durante bastante tempo, ser coroado assim é mais do que merecido. Hoje, fazer parte disso, é muito gratificante", disse Ferrugem.

Com o título da Copa Espírito Santo 2024, o Porto garante acesso a uma vaga para o Brasileirão Série D 2025, além de uma bonificação de R$ 70 mil.