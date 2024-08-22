Alvianil busca final diferente diante do Porto Vitória na decisão da Copa ES

Zagueiro Rafael Henriques em jogo pelo Vitória Crédito: Clara Fafá/ Vitória FC

O Vitória se prepara para um duelo decisivo contra o Porto Vitória na final da Copa Espírito Santo 2024, marcada para o próximo sábado (24), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 17h. A partida vale não apenas o título, mas também uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista à equipe de esportes de A Gazeta, o zagueiro Rafael Henriques, um dos pilares da defesa alvianil e jogador experiente do elenco, comentou sobre o confronto. "A expectativa é a melhor possível, é um jogo decisivo, que vale uma vaga no campeonato brasileiro. A gente está se preparando da melhor forma possível para chegar confiante no sábado".

Sobre o desafio de enfrentar a sólida defesa do Porto Vitória, Rafael destacou o respeito pelo adversário, mas garantiu que o Vitória está trabalhando para superar esse obstáculo. "A gente respeita muito a campanha que o Porto vem fazendo, estamos trabalhando firme, recebemos algumas informações, e vamos tentar conter esse ímpeto deles para fazermos uma bela partida e, se Deus quiser, sair com o título".

Meia João Paulo durante treino do Vitória Crédito: Clara Fafá/ Vitória FC

Já o meia João Paulo, ídolo do Vitória e veterano com mais de 100 partidas pelo clube, é um dos remanescentes da equipe que conquistou a Copa ES em 2022, numa final épica contra o Rio Branco. Para ele, o sentimento é de reviver mais um grande momento com o Vitória. "A expectativa é muito boa. A gente viveu lá atrás um grande jogo, um belo título, e a gente espera viver isso novamente."

João Paulo também falou sobre o controle da ansiedade para o grande dia. "Durante a semana, trabalhamos muito isso, fazemos tudo certinho para que na hora do jogo tudo saia bem." Questionado sobre as duas derrotas para o Porto Vitória na fase anterior, ele foi direto: "Final é diferente. É um jogo difícil que se decide no detalhe. São 90 minutos que definem nosso título".