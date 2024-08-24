Porto Vitória bate o Vitória e conquista título inédito da Copa ES

Patrick fez o gol da vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Depois de ganhar tudo nas categorias de base, o Porto Vitória chegou à sua primeira final da Copa Espírito Santo e venceu o tetracampeão Vitória por 1 a 0 neste sábado (24), no Kleber Andrade , em Cariacica.

Em um primeiro tempo moroso entre as duas equipes, com poucas finalizações e chances claras de gol, os times voltaram para o vestiário com o 0 a 0. Ainda assim, as melhores chegadas foram do Porto, que aconteceram já no final da primeira etapa.

O gol decisivo saiu dos pés de Patrick, aos 28 minutos. O camisa 9 recebeu livre na pequena área depois de uma bela jogada do Verdão e anotou o seu 9º gol no campeonato, se isolando com artilheiro da competição e se sagrando o herói do título.

O troféu do Porto Vitória consagra a campanha histórica do clube nesta Copa ES, com 14 vitórias em 17 jogos. Em contrapartida, sela o ano de superioridade do Verdão para cima do Alvianil, que não conseguiu vencer o clube nos cinco confrontos do ano de 2024.