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É campeão!

Porto Vitória bate o Vitória e conquista título inédito da Copa ES

O Verdão bateu o Alvianil por 1 a 0 na decisão e garantiu o seu primeiro troféu no profissional; o gol foi do artilheiro Patrick, herói da noite
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

24 ago 2024 às 19:25

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 19:25

Patrick faz o gol do Porto Vitória que garantiu o título sobre o Vitória na Copa ES
Patrick fez o gol da vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Depois de ganhar tudo nas categorias de base, o Porto Vitória chegou à sua primeira final da Copa Espírito Santo e venceu o tetracampeão Vitória por 1 a 0 neste sábado (24), no Kleber Andrade, em Cariacica.
Em um primeiro tempo moroso entre as duas equipes, com poucas finalizações e chances claras de gol, os times voltaram para o vestiário com o 0 a 0. Ainda assim, as melhores chegadas foram do Porto, que aconteceram já no final da primeira etapa.
O gol decisivo saiu dos pés de Patrick, aos 28 minutos. O camisa 9 recebeu livre na pequena área depois de uma bela jogada do Verdão e anotou o seu 9º gol no campeonato, se isolando com artilheiro da competição e se sagrando o herói do título.
O troféu do Porto Vitória consagra a campanha histórica do clube nesta Copa ES, com 14 vitórias em 17 jogos. Em contrapartida, sela o ano de superioridade do Verdão para cima do Alvianil, que não conseguiu vencer o clube nos cinco confrontos do ano de 2024.

Final da Copa ES e a festa do campeão, Porto Vitória

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