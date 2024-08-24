Estadual de Beach Soccer: última vaga nas semifinais será decidida neste sábado

Estadual Masculino de beach soccer terá última vaga nas semis definida neste sábado (24) Crédito: Fotos: Laillah Martinelle/FECABES

O Campeonato Estadual Masculino de Beach Soccer 2024 está em sua fase decisiva. Embora muitos gols tenham sido marcados no último fim de semana, a definição dos semifinalistas ainda não está completa e será conhecida apenas neste sábado (24). No Grupo A, as equipes de Vila Velha e Vitória já garantiram suas vagas com os resultados das 2ª e 3ª rodadas.

A disputa no Grupo B, porém, permanece acirrada, com três seleções empatadas na liderança. O jogo entre Anchieta e Marataízes, que estava previsto para o sábado (17), foi adiado para o dia 24 devido a um acidente envolvendo um integrante da delegação de Anchieta, a caminho da arena na Praça dos Namorados, em Vitória.

Todas as partidas foram transmitidas ao vivo pela FECABES TV no YouTube

O presidente da Federação Capixaba de Beach Soccer, Marcos Antônio Santos Filho, conhecido como Marquinhos, comentou a situação e destacou o espírito esportivo da seleção de Marataízes, que concordou em disputar o jogo adiado, mesmo com o risco de perder a vaga nas semifinais em caso de uma derrota por uma grande diferença de gols.

"Tomar decisões nunca é simples e sempre envolve diálogo. Se considerássemos o pedido de adiamento como W.O., Anchieta passaria em 1º e Marataízes em 2º. No entanto, construímos juntos essa solução, e com muita honra e esportividade, o Kiel e a seleção de Marataízes concordaram em disputar a partida. O jogo será realizado às 9h30 deste sábado e definirá as vagas do grupo. Nossa prioridade é a esportividade e a realização dos jogos. Esse tipo de atitude beneficia o beach soccer como um todo. Parabenizo especialmente o Kiel, que coloca sua vaga em risco em prol do esporte. Um exemplo para seus atletas e para todos nós", afirmou Marquinhos.

Devido a essa remarcação e também à realização dos Jogos Universitários Brasileiros (JUB's), as semifinais foram reagendadas para o sábado, 31 de agosto, com partidas marcadas para as 10h10 e 11h30.

Classificação Atual

Grupo A





1º Vila Velha - 9pts



2º Vitória - 6pts



3º Marechal Floriano - 2pts



4º Piúma - 0pt





Grupo B





1º Anchieta - 6pts (saldo de gols: 11)



2º Marataízes - 6pts (saldo de gols: 6)



3º Cariacica - 6pts (saldo de gols: -1)



4º Linhares - 0pt



Jogos da primeira rodada

Sábado – manhã (10/08)



09h10 – Piúma 2 x 2 Marechal Floriano (1 a 0 Marechal na prorrogação)



11h30 – Vila Velha 6 x 4 Vitória





Sábado – tarde (10/08)



15h50 – Anchieta 6 x 0 Linhares



18h10 – Cariacica 3 x 2 Marataízes



Jogos da segunda rodada

Domingo – manhã (11/08)



09h10 – Vila Velha 4 x 1 Marechal Floriano



11h30 – Piúma 2 x 8 Vitória





Sábado – manhã (17/08)



08h – Vila Velha 3 x 0 Piúma (Vila Velha venceu por W.O.)



09h10 – Vitória 3 x 3 Marechal Floriano (4 x 3 Vitória nos pênaltis)



10h20 – Cariacica 4 x 1 Linhares



Jogos da terceira rodada

Sábado – tarde (17/08)



18h10 – Linhares 1 x 8 Marataízes





Domingo – manhã (18/08)



11h30 – Cariacica 2 x 7 Anchieta





Sábado – manhã (24/08)



09h30 – Anchieta x Marataízes (jogo remarcado)



Semifinais

Sábado – manhã (31/08)



10h10 – Vila Velha x 2º do Grupo B



11h30 – 1º do Grupo B x Vitória

