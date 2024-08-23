Dorival convoca seleção para amistosos contra Equador e Paraguai, veja lista

Dorival Júnior convocou a seleção brasileira com novidades Crédito: CBF

O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados para defender a seleção brasileira nos duelos contra Equador e Paraguai, marcados para os dias 6 e 10 de setembro, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

As principais novidades da lista são o retorno de Pedro, do Flamengo, e a inclusão de Estêvão, atacante do Palmeiras de apenas 17 anos, e Luiz Henrique, 23, uma das principais contratações do Botafogo nesta temporada e destaque do clube carioca.

Veja a lista de convocados para a seleção brasileira:

Goleiros : Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);





: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City); Laterais : Danilo (Juventus), Yan Couto (Borussia Dortmund), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);





: Danilo (Juventus), Yan Couto (Borussia Dortmund), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto); Zagueiros : Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);





: Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG); Meio-campistas : André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);





: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid); Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid).

De acordo com a CBF, a data da convocação e das partidas influenciou na escolha dos nomes, já que a temporada europeia 2024/2025 está em seu início, enquanto o Brasileirão começa a se encaminhar para a reta final. O grupo vai se concentrar em Curitiba, no CT do Athletico-PR, para enfrentar o Equador no Couto Pereira, antes de seguir para Assunção, onde encara o Paraguai.

A lista divulgada por Dorival nesta sexta tem seis jogadores que atuam no futebol brasileiro, e o Flamengo é o único com mais de um representante, pois emplacou as convocações do atacante Pedro e do volante Gérson, que não jogaram a Copa América, mas já defenderam a seleção em outras ocasiões.