Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Dorival convoca seleção para amistosos contra Equador e Paraguai, veja lista
Seleção brasileira

Dorival convoca seleção para amistosos contra Equador e Paraguai, veja lista

Técnico chama 23 jogadores para partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, na primeira lista após a Copa América
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2024 às 13:02

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 13:02

Dorival Júnior convocou a seleção brasileira com novidades
Dorival Júnior convocou a seleção brasileira com novidades Crédito: CBF
O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados para defender a seleção brasileira nos duelos contra Equador e Paraguai, marcados para os dias 6 e 10 de setembro, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.
As principais novidades da lista são o retorno de Pedro, do Flamengo, e a inclusão de Estêvão, atacante do Palmeiras de apenas 17 anos, e Luiz Henrique, 23, uma das principais contratações do Botafogo nesta temporada e destaque do clube carioca.

Veja a lista de convocados para a seleção brasileira:

  • Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

  • Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Borussia Dortmund), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);

  • Zagueiros: Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

  • Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

  • Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid).
De acordo com a CBF, a data da convocação e das partidas influenciou na escolha dos nomes, já que a temporada europeia 2024/2025 está em seu início, enquanto o Brasileirão começa a se encaminhar para a reta final. O grupo vai se concentrar em Curitiba, no CT do Athletico-PR, para enfrentar o Equador no Couto Pereira, antes de seguir para Assunção, onde encara o Paraguai.
A lista divulgada por Dorival nesta sexta tem seis jogadores que atuam no futebol brasileiro, e o Flamengo é o único com mais de um representante, pois emplacou as convocações do atacante Pedro e do volante Gérson, que não jogaram a Copa América, mas já defenderam a seleção em outras ocasiões.
A Seleção vem de três derrotas nas eliminatórias, ocupa a sexta posição e busca se recuperar na tabela de classificação. Em 2023, ainda com Fernando Diniz, o Brasil perdeu para Uruguai, Colômbia e Argentina. Dorival Júnior terá os seus primeiros jogos pelo torneio classificatório para a Copa do Mundo. A apresentação dos convocados está marcada para o dia 2 de setembro, em Curitiba.

Veja Também

Flamengo perde para o Bolívar, mas avança às quartas de final da Libertadores

Botafogo empata com o Palmeiras e vai às quartas de final da Libertadores

Veja a campanha que levou o Vitória à final da Copa Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Seleção brasileira paraguai Dorival Junior
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados