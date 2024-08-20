Veja a campanha que levou o Vitória à final da Copa Espírito Santo

O Vitória vai enfrentar o Porto Vitória valendo o título da Copa Espírito Santo 2024 Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

O Vitória Futebol Clube, tradicional equipe de Bento Ferreira, chega à sua sexta final na Copa Espírito Santo, reafirmando seu status como um dos maiores campeões do torneio, ao lado do Real Noroeste, com quatro conquistas. O Alvianil está de volta à decisão dois anos após o título de 2022, quando superou o Rio Branco nos pênaltis

A temporada 2024 começou com dificuldades no Campeonato Capixaba, onde o Vitória sofreu quatro derrotas e trocou de treinador no meio da competição, passando o comando para Rafael Jacques. Mesmo desacreditado, o time avançou para as quartas de final como sétimo colocado, vencendo o tricampeão capixaba Real Noroeste com atuações decisivas, especialmente fora de casa, vencendo por 4 a 2. Porém, nas semifinais, acabou eliminado pelo Rio Branco de Venda Nova, após perder os dois jogos da série, (1 a 0 e 2 a 1).

Entretanto, os altos e baixos do Capixabão serviram de aprendizado, e na Copa Espírito Santo, o cenário mudou. O Vitória disputou 16 partidas, obtendo 9 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas, o que demonstra uma campanha sólida, apesar de algumas fragilidades defensivas, que resultaram em 27 gols sofridos. Curiosamente, o ataque também balançou as redes 27 vezes, revelando um certo equilíbrio.

Confira todos os resultados do Vitória na Copa Espírito Santo





Primeira Fase





Vitória 2 x 1 Capixaba

Vitória 0 x 0 Desportiva

Vitória 3 x 1 Vilavelhense

Real Noroeste 4 x 4 Vitória

Porto Vitória 3 x 1 Vitória

Rio Branco 0 x 0 Vitória

Vitória 3 x 0 Sport-ES

Linhares 1 x 3 Vitória





Segunda Fase





Real Noroeste 1 x 2 Vitória

Vitória 3 x 0 Vilavelhense

Vitória 0 x 0 Rio branco

Porto Vitória 2 x 0 Vitória

Vitória 2 x 2 Porto Vitória

Rio Branco 1 x 2 Vitória

Vilavelhense 0 x 1 Vitória

Vitória 1 x 0 Real Noroeste