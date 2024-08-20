Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Veja a campanha que levou o Vitória à final da Copa Espírito Santo
Decisão

Veja a campanha que levou o Vitória à final da Copa Espírito Santo

O Alvianil, maior campeão da Copa ES ao lado do Real Noroeste, com 4 conquistas, chega à final pela 6ª vez na história
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

20 ago 2024 às 16:56

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 16:56

O Vitória vai enfrentar o Porto Vitória valendo o título da Copa Espírito Santo 2024
O Vitória vai enfrentar o Porto Vitória valendo o título da Copa Espírito Santo 2024 Crédito: Clara Fafá/Vitória FC
O Vitória Futebol Clube, tradicional equipe de Bento Ferreira, chega à sua sexta final na Copa Espírito Santo, reafirmando seu status como um dos maiores campeões do torneio, ao lado do Real Noroeste, com quatro conquistas. O Alvianil está de volta à decisão dois anos após o título de 2022, quando superou o Rio Branco nos pênaltis.
A temporada 2024 começou com dificuldades no Campeonato Capixaba, onde o Vitória sofreu quatro derrotas e trocou de treinador no meio da competição, passando o comando para Rafael Jacques. Mesmo desacreditado, o time avançou para as quartas de final como sétimo colocado, vencendo o tricampeão capixaba Real Noroeste com atuações decisivas, especialmente fora de casa, vencendo por 4 a 2. Porém, nas semifinais, acabou eliminado pelo Rio Branco de Venda Nova, após perder os dois jogos da série, (1 a 0 e 2 a 1).
Entretanto, os altos e baixos do Capixabão serviram de aprendizado, e na Copa Espírito Santo, o cenário mudou. O Vitória disputou 16 partidas, obtendo 9 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas, o que demonstra uma campanha sólida, apesar de algumas fragilidades defensivas, que resultaram em 27 gols sofridos. Curiosamente, o ataque também balançou as redes 27 vezes, revelando um certo equilíbrio. 
  • Confira todos os resultados do Vitória na Copa Espírito Santo 

  • Primeira Fase 

  • Vitória 2 x 1 Capixaba 
  • Vitória 0 x 0 Desportiva 
  • Vitória 3 x 1 Vilavelhense 
  • Real Noroeste 4 x 4 Vitória 
  • Porto Vitória 3 x 1 Vitória 
  • Rio Branco 0 x 0 Vitória 
  •  Vitória 3 x 0 Sport-ES 
  • Linhares 1 x 3 Vitória 

  • Segunda Fase 

  • Real Noroeste 1 x 2 Vitória 
  • Vitória 3 x 0 Vilavelhense 
  • Vitória 0 x 0 Rio branco 
  • Porto Vitória 2 x 0 Vitória 
  • Vitória 2 x 2 Porto Vitória 
  • Rio Branco 1 x 2 Vitória 
  • Vilavelhense 0 x 1 Vitória 
  • Vitória 1 x 0 Real Noroeste
 Agora, o Alvianil encara o Porto Vitória, adversário que enfrentou três vezes nesta competição e para o qual sofreu suas duas únicas derrotas no torneio, na busca por mais um título. A final da Copa Espírito Santo, acontece nesse sábado 17h, no estádio Kleber Andrade em Cariacica.

Veja Também

Porto Vitória recupera pontos no TJD-ES e é finalista da Copa ES

Marcelinho, atacante do Vitória, está recuperado de lesão na coxa direita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados