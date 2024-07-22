Marcelinho, atacante do Vitória, está recuperado de lesão na coxa direita

Líder do Grupo B da segunda fase da Copa ES, o Vitória terá o elenco reforçado para as próximas partidas. A equipe contará com o retorno do atacante Marcelinho. O jogador retornou aos treinos e vive a expectativa do retorno.
“Graças a Deus me recuperei bem e já estou treinando com o grupo. Em breve estarei de volta e pronto para ajudar os meus companheiros”, pontuou o jogador
O Vitória lidera o seu grupo na segunda fase da Copa ES, porém Marcelinho mantém os pés no chão, mesmo com a boa campanha.
“Vivemos um grande momento que é fruto do nosso trabalho diário. Mas ainda tem muito campeonato pela frente. Seguiremos com humildade e trabalhando de forma coletiva para buscar o título da Copa”, pontuou o jogador.