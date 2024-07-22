Marcelinho, atacante do Vitória, está recuperado de lesão na coxa direita

Recuperado de lesão, Marcelinho está de volta ao Vitória para a fase final da Copa ES Crédito: Clara Fafa/Fotografia

Líder do Grupo B da segunda fase da Copa ES, o Vitória terá o elenco reforçado para as próximas partidas. A equipe contará com o retorno do atacante Marcelinho. O jogador retornou aos treinos e vive a expectativa do retorno.

“Graças a Deus me recuperei bem e já estou treinando com o grupo. Em breve estarei de volta e pronto para ajudar os meus companheiros”, pontuou o jogador

O Vitória lidera o seu grupo na segunda fase da Copa ES, porém Marcelinho mantém os pés no chão, mesmo com a boa campanha.