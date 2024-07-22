Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alvianil

Marcelinho, atacante do Vitória, está recuperado de lesão na coxa direita

Já treinando com bola, o jogador espera ser aproveitado e contribuir com gols na fase decisiva da Copa Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2024 às 18:25

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 18:25

Recuperado de lesão, Marcelinho está de volta ao Vitória para a fase final da Copa ES
Recuperado de lesão, Marcelinho está de volta ao Vitória para a fase final da Copa ES Crédito: Clara Fafa/Fotografia
Líder do Grupo B da segunda fase da Copa ES, o Vitória terá o elenco reforçado para as próximas partidas. A equipe contará com o retorno do atacante Marcelinho. O jogador retornou aos treinos e vive a expectativa do retorno.
“Graças a Deus me recuperei bem e já estou treinando com o grupo. Em breve estarei de volta e pronto para ajudar os meus companheiros”, pontuou o jogador
O Vitória lidera o seu grupo na segunda fase da Copa ES, porém Marcelinho mantém os pés no chão, mesmo com a boa campanha.

“Vivemos um grande momento que é fruto do nosso trabalho diário. Mas ainda tem muito campeonato pela frente. Seguiremos com humildade e trabalhando de forma coletiva para buscar o título da Copa”, pontuou o jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados