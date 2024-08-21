Ricardo Colbachini é anunciado como o novo treinador do Rio Branco

O Rio Branco anunciou Ricardo Colbachini como novo treinador da equipe nesta quarta-feira (21). O técnico chega para comandar o clube na temporada 2025, que tem Capixabão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa Verde e Copa ES no calendário.
Ricardo Colbachini estava no Cuiabá, onde era auxiliar-técnico permanente e chegou a comandar a equipe como técnico principal no Brasileirão e Copa do Brasil. O treinador ainda soma passagens por Internacional, Caxias-RS, Pelotas-RS e Gama-DF. Ele também foi auxiliar técnico de Abel Braga no Fluminense e no Lugano, da Suíça.
O novo treinador capa-preta está na profissão há 20 anos, tendo começado a carreira nas categorias de base do Juventude. Em seguida, passou por Grêmio e Internacional, onde conquistou mais de dez títulos na base, entre eles quatro títulos brasileiros Sub-23 e duas Copa do Brasil Sub-15. Em 2019, Colbachini chegou a comandar a equipe profissional do Inter no Brasileirão. Nos anos seguintes, passou a ser auxiliar técnico de Abel Braga, função que desempenhou no Fluminense (campeão da Taça Guanabara) e Lugano, da Suíça. Já como treinador da equipe profissional, além do Inter e Cuiabá, ele comandou Pelotas-RS, Caxias-RS e Gama-DF, com trabalhos no Campeonato Gaúcho e na Série D do Campeonato Brasileiro.
