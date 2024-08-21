Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo comando

Ricardo Colbachini é anunciado como o novo treinador do Rio Branco

Colbachini tem passagem por Cuiabá, Internacional, Pelotas, Caxias e Gama e chega para a importante temporada que o Capa-Preta terá em 2025
Redação de A Gazeta

21 ago 2024 às 17:06

Ricardo Colbachini é anunciado como o novo treinador do Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação
O Rio Branco anunciou Ricardo Colbachini como novo treinador da equipe nesta quarta-feira (21). O técnico chega para comandar o clube na temporada 2025, que tem Capixabão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa Verde e Copa ES no calendário.
Ricardo Colbachini estava no Cuiabá, onde era auxiliar-técnico permanente e chegou a comandar a equipe como técnico principal no Brasileirão e Copa do Brasil. O treinador ainda soma passagens por Internacional, Caxias-RS, Pelotas-RS e Gama-DF. Ele também foi auxiliar técnico de Abel Braga no Fluminense e no Lugano, da Suíça.
O novo treinador capa-preta está na profissão há 20 anos, tendo começado a carreira nas categorias de base do Juventude. Em seguida, passou por Grêmio e Internacional, onde conquistou mais de dez títulos na base, entre eles quatro títulos brasileiros Sub-23 e duas Copa do Brasil Sub-15. Em 2019, Colbachini chegou a comandar a equipe profissional do Inter no Brasileirão. Nos anos seguintes, passou a ser auxiliar técnico de Abel Braga, função que desempenhou no Fluminense (campeão da Taça Guanabara) e Lugano, da Suíça. Já como treinador da equipe profissional, além do Inter e Cuiabá, ele comandou Pelotas-RS, Caxias-RS e Gama-DF, com trabalhos no Campeonato Gaúcho e na Série D do Campeonato Brasileiro.
Veja Também

Marcelinho, atacante do Vitória, está recuperado de lesão na coxa direita

Rodrigo Cesar não resiste à derrota em clássico e é demitido do Rio Branco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Capixaba Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viana terá mutirão para emissão de nova carteira de identidade
Imagem de destaque
Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES
Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados