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Rodrigo Cesar não resiste à derrota em clássico e é demitido do Rio Branco

O Rio Branco comunicou por nota a queda do técnico na tarde desta quarta-feira (17), um dia após a derrota por 2 a 0 para a Desportiva Ferroviária
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

17 jul 2024 às 16:33

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 16:33

O Rio Branco SAF comunicou por nota a queda do técnico na tarde desta quarta-feira (17), um dia após a derrota por 2 a 0 para a Desportiva Ferroviária.
Rodrigo Cesar foi demitido do Rio Branco Crédito: Laila Pecorari / Reprodução
Rodrigo César foi desligado do comando do Rio Branco após somar resultados ruins na Copa Espírito Santo. Ainda não venceu na segunda fase da competição, perdendo para o Capixaba na primeira rodada e para a Desportiva na noite de quarta-feira (16). Além disso, o time empatou por 1 a 1 com o Linhares, e terminou em 0 a 0 no clássico contra o Vitória.
Depois de ser campeão capixaba, principal objetivo, o Rio Branco se desfez de vários atletas e reformulou o elenco para a disputa da Copa ES. Rodrigo César permaneceu no comando técnico da equipe, mas não conseguiu replicar o futebol praticado no Capixabão, levando o time ao maior jejum de jogos sem vencer como mandante no Kleber Andrade desde a sua reinauguração. São três meses sem vitória em casa, e a última partida perante o maior rival foi a derradeira para o treinador.
Em nota, o Rio Branco agradeceu os serviços prestados pelo técnico ao longos dos 10 meses de trabalho, e reconheceu o seu papel fundamento na conquista do Campeonato Capixaba 2024. Ainda informou que o treinador da equipe Sub-20, Adriano Almeida, que possui trabalhos na base do Corinthians e América-RN, assumiu a equipe profissional de forma interna.

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