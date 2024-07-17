Rodrigo Cesar não resiste à derrota em clássico e é demitido do Rio Branco

Rodrigo Cesar foi demitido do Rio Branco Crédito: Laila Pecorari / Reprodução

Rodrigo César foi desligado do comando do Rio Branco após somar resultados ruins na Copa Espírito Santo. Ainda não venceu na segunda fase da competição, perdendo para o Capixaba na primeira rodada e para a Desportiva na noite de quarta-feira (16). Além disso, o time empatou por 1 a 1 com o Linhares, e terminou em 0 a 0 no clássico contra o Vitória.

Depois de ser campeão capixaba, principal objetivo, o Rio Branco se desfez de vários atletas e reformulou o elenco para a disputa da Copa ES. Rodrigo César permaneceu no comando técnico da equipe, mas não conseguiu replicar o futebol praticado no Capixabão, levando o time ao maior jejum de jogos sem vencer como mandante no Kleber Andrade desde a sua reinauguração. São três meses sem vitória em casa, e a última partida perante o maior rival foi a derradeira para o treinador.