Pilotos capixabas representam o ES no Campeonato Mundial de Kart

Pilotos Capixabas representam o Espírito Santo no Campeonato Mundial de Kart Crédito: Foto: Heitor Croce

Nos dias 22 a 27 de julho de 2024, o Kartódromo Internacional da Granja Viana, em São Paulo, será o palco do prestigiado Kart World Championship (KWC), o mais renomado campeonato de kart Rental do mundo. Este evento reúne pilotos de diversos países em disputas acirradas pelo título mundial.

O Campeonato Mundial de Kart 2024 promete uma semana intensa de corridas emocionantes e competições de alto nível, com a presença dos melhores pilotos de kart do mundo. O Kartódromo da Granja Viana, reconhecido por sua excelente infraestrutura e pistas desafiadoras, foi escolhido como o local ideal para sediar este evento de grande importância.

Ao todo, o KWC 2024 contará com 300 pilotos representando 15 países: Argentina, Áustria, Alemanha, Colômbia, Costa Rica, Reino Unido, Itália, Holanda, Nova Zelândia, Ilhas Faroe, Peru, Portugal, Espanha, Estados Unidos e o anfitrião Brasil. A promessa é de um grande evento para os amantes do kart rental, com mais de 120 corridas em uma semana de campeonato.

A importância desta competição é enorme, pois ela abre portas para grandes pilotos terem oportunidade em equipes de automobilismo pelo mundo. Tanto que até na transmissão da Corrida de Fórmula 1 que aconteceu na Inglaterra este fim de semana, o narrador Sérgio Maurício comentou sobre esta competição aqui no Brasil.

Espírito Santo e os pilotos capixabas

Uma das mais disputadas competições de kart do mundo teve uma seletiva em Vitória, no Kartódromo de Jardim Camburi, no dia 24 de fevereiro de 2024. Neste evento, foram definidos os nove representantes do Estado que vão correr no Campeonato Mundial de Kart.

As seletivas para o Mundial aconteceram em diferentes kartódromos do Brasil e do mundo. No Espírito Santo, o evento classificou para o Mundial os campeões das categorias 95kg e 110kg. Além dos campeões dessas duas categorias, outros sete pilotos ganharam o direito de correr no Mundial, ocupando as posições do P2 ao P5 em ambas as categorias. Esses pilotos, no entanto, terão que arcar com os custos da participação.

O Mundial de Kart é organizado todos os anos em um país diferente. No ano passado, a sede foi a Bélgica e, neste ano, o Brasil foi escolhido para receber a competição. A sede de 2025 já está definida: será na Alemanha.

Esta será uma oportunidade incrível para os nove pilotos capixabas, que agora se preparam para enfrentar competidores de todo o mundo, representando com orgulho o Espírito Santo em uma das competições de kart mais prestigiadas e emocionantes do planeta. Os pilotos capixabas que irão participar são: André Heiderich e Pablo Stofel, que ganharam a seletiva nas suas respectivas categorias e estarão participando com vaga gratuita, além de Fabricio Martinelli, Adriesley Assis, Fabricio Medeiros, Guido Arthur, Joanir Smarçaro, Leonardo Martins e Lucas Coffler, que ganharam o direito de participar pagando pela vaga.

Seletiva 2025 no estado do Espírito Santo