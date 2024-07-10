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Futebol Brasileiro

Cruzeiro recebe o Fortaleza no Kleber Andrade, pelo Brasileirão

O confronto, válido pela 21ª rodada do campeonato brasileiro, foi confirmado pela Sesport e tem previsão para acontecer no dia 04 de agosto.
Sidney Magno

Sidney Magno

Publicado em 

10 jul 2024 às 18:10

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 18:10

O confronto, válido pela 21ª rodada do campeonato brasileiro, foi confirmado pela Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) e tem previsão de acontecer no dia 04 de agosto.
Cruzeiro volta ao ES e joga no Kleber Andrade Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
A torcida do Cabuloso pode se preparar para ver o time mais uma vez em terras capixabas. Como antecipou o colunista Filipe Souza no dia 24 de junho, nesta quarta-feira (10) a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) confirmou o confronto entre Cruzeiro e Fortaleza no estado. A partida contra o Leão do Pici, válida pela 21ª rodada do Brasileirão, está confirmada para o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e está previsto para ser realizada no dia 04 de agosto.
O estádio estadual tem capacidade para receber 21,8 mil torcedores e a expectativa é de casa cheia, devido ao grande número de torcedores cruzeirenses residentes no Espírito Santo. No momento, ambos os times somam 23 pontos na tabela do campeonato, com o Cruzeiro ocupando a sétima posição e o Fortaleza logo atrás, na oitava colocação.
Na última vez que disputou uma partida no Klebão, o Cruzeiro empatou com o Democrata de Sete Lagoas por 1 a 1 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro. Em outras duas oportunidades no ano de 2016, o Cabuloso também atuou no estádio. No dia 20 de janeiro venceu o amistoso contra o Rio Branco por 2 a 0, e no dia 25 de setembro foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1 pelo Brasileirão.

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