Cruzeiro recebe o Fortaleza no Kleber Andrade, pelo Brasileirão

Cruzeiro volta ao ES e joga no Kleber Andrade Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A torcida do Cabuloso pode se preparar para ver o time mais uma vez em terras capixabas. Como antecipou o colunista Filipe Souza no dia 24 de junho, nesta quarta-feira (10) a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) confirmou o confronto entre Cruzeiro e Fortaleza no estado. A partida contra o Leão do Pici, válida pela 21ª rodada do Brasileirão, está confirmada para o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e está previsto para ser realizada no dia 04 de agosto.

O estádio estadual tem capacidade para receber 21,8 mil torcedores e a expectativa é de casa cheia, devido ao grande número de torcedores cruzeirenses residentes no Espírito Santo. No momento, ambos os times somam 23 pontos na tabela do campeonato, com o Cruzeiro ocupando a sétima posição e o Fortaleza logo atrás, na oitava colocação.