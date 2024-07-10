Vasco anuncia contratação de Philippe Coutinho

Philippe Coutinho é do Vasco! Clube faz anúncio oficial do retorno do jogador Crédito: Vasco da gama

O Vasco anunciou, nesta quarta-feira (10), a contratação de Philippe Coutinho. O meia de 32 anos, revelado pelo clube, vem por empréstimo pelo Aston Villa pelo período de um ano.

O Vasco aguardava a chegada da documentação do clube inglês para anunciar a contratação. O atraso no envio adiou o anúncio. A espera chegou ao fim nesta quarta, na abertura da janela de transferências. O anúncio foi dividido em duas partes.

"É um sentimento de muita felicidade, alegria e ansiedade. Vivi muito tempo fora, então realmente é um sentimento de estar voltando pra casa, para o lugar onde fui criado, para o lugar que eu amo, o clube que eu amo. Todo mundo sabe, minha família, o quanto eu estou feliz e eles todos estão felizes por essa volta", disse o novo reforço vascaíno.

O anúncio começou às 11h com um vídeo mostrando imagens de Coutinho desde o seu início no Vasco. Torcedores de diferentes gerações que acompanharam o jogador narraram o seguinte texto:

"Memórias são relatos que alguém faz a partir de acontecimentos dos quais participou ou foi testemunha. E temos inúmeras testemunhas. Uma geração inteira de torcedores. Você chegou ainda menino, impulsionado por um amor de família. Entrelaçado pelas nossas raízes. Você cresceu entre chuteiras, cadernos e amigos. O Vasco passou a ser não só a sua escola da bola, como também a escola da vida. Cresceu, torceu e se formou na nossa casa", relatou o anúncio oficial.

Memórias.



Memórias são relatos que alguém faz, a partir de acontecimentos históricos dos quais participou ou foi testemunha.

E nada melhor do que uma geração inteira de torcedores falar sobre este tão esperado momento.



Às 11h11. ⏰#VascoDaGama pic.twitter.com/UD5ya9aypO — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 10, 2024

Às 11h11, em referência ao número que Coutinho vestirá no Vasco, o clube anunciou a volta do jogador, que saiu do Brasil há 14 anos:

"- Todo mundo já sabe. O mágico voltou. Coutinho é Vasco! - escreveu o clube, que postou um novo vídeo com narração de torcedores:" Vídeo de divulgação - Vasco da gama

Durante a negociação com o Vasco, Coutinho foi procurado por representantes de outros clubes como Cruzeiro, Botafogo, Fluminense e Grêmio, mas ninguém enviou proposta. O jogador deixou claro a preferência pelo time cruz-maltino e, com isso, afastou os interessados.