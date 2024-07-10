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Vasco anuncia contratação de Philippe Coutinho

Clube oficializa volta do meia, que será emprestado por um ano pelo Aston Villa, da Inglaterra e vestirá camisa 11
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

10 jul 2024 às 12:33

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 12:33

Philippe Coutinho é do Vasco! Clube faz anúncio oficial do retorno do jogador
Philippe Coutinho é do Vasco! Clube faz anúncio oficial do retorno do jogador Crédito: Vasco da gama
O Vasco anunciou, nesta quarta-feira (10), a contratação de Philippe Coutinho. O meia de 32 anos, revelado pelo clube, vem por empréstimo pelo Aston Villa pelo período de um ano.
O Vasco aguardava a chegada da documentação do clube inglês para anunciar a contratação. O atraso no envio adiou o anúncio. A espera chegou ao fim nesta quarta, na abertura da janela de transferências. O anúncio foi dividido em duas partes.
"É um sentimento de muita felicidade, alegria e ansiedade. Vivi muito tempo fora, então realmente é um sentimento de estar voltando pra casa, para o lugar onde fui criado, para o lugar que eu amo, o clube que eu amo. Todo mundo sabe, minha família, o quanto eu estou feliz e eles todos estão felizes por essa volta", disse o novo reforço vascaíno.
O anúncio começou às 11h com um vídeo mostrando imagens de Coutinho desde o seu início no Vasco. Torcedores de diferentes gerações que acompanharam o jogador narraram o seguinte texto:
"Memórias são relatos que alguém faz a partir de acontecimentos dos quais participou ou foi testemunha. E temos inúmeras testemunhas. Uma geração inteira de torcedores. Você chegou ainda menino, impulsionado por um amor de família. Entrelaçado pelas nossas raízes. Você cresceu entre chuteiras, cadernos e amigos. O Vasco passou a ser não só a sua escola da bola, como também a escola da vida. Cresceu, torceu e se formou na nossa casa", relatou o anúncio oficial.
Às 11h11, em referência ao número que Coutinho vestirá no Vasco, o clube anunciou a volta do jogador, que saiu do Brasil há 14 anos:
"- Todo mundo já sabe. O mágico voltou. Coutinho é Vasco! - escreveu o clube, que postou um novo vídeo com narração de torcedores:"
Vídeo de divulgação - Vasco da gama
Durante a negociação com o Vasco, Coutinho foi procurado por representantes de outros clubes como Cruzeiro, Botafogo, Fluminense e Grêmio, mas ninguém enviou proposta. O jogador deixou claro a preferência pelo time cruz-maltino e, com isso, afastou os interessados.
Coutinho retorna ao futebol brasileiro após 14 anos no exterior, com passagens pela Inter de Milão da Itália, Espanyol e Barcelona, da Espanha, Liverpool e Aston Villa, da Inglaterra, além do Bayern de Munique, da Alemanha, e Al-Duhal. do Catar. Coutinho também defendeu a seleção brasileira na copa do mundo de 2018 e foi campeão da Copa América em 2019.

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