Capixaba André Stein e George vencem estreia no Mundial de Vôlei de Praia

André Stein é expectativa de medalha em Paris Crédito: Reprodução / Redes Sociais

André Stein, de 30 anos, e seu companheiro George Wanderley (PB) estrearam com o pé direito nesta quinta-feira (4), no Elite 16 de Gstaad, na Suíça. A dupla, que já está classificada para Paris-2024, disputa esta etapa do circuito mundial de vôlei de praia como um preparatório para os jogos olímpicos.

O primeiro jogo foi contra a dupla dos Estados Unidos, Webber e Brewster, onde os brasileiros venceram de virada por dois sets a um - parciais de 21/23, 24/22 e 15/10. Foi um duelo contra adversários inéditos, e o capixaba foi o maior pontuador da partida, anotando 31 pontos no total.

A segundo duelo foi com a seleção do Catar, contra a dupla Cherif e Ahmed. Os brasileiros dominaram e venceram o jogo por dois sets a zero - 21/19 e 21/17 - e André, com 2,01 metros de altura, foi o destaque com 17 pontos, anotando 6 de bloqueio.

A dupla volta às areias nesta sexta-feira (5), contra os americanos Evans e Budinger, às 4h pelo horário de Brasília. O confronto vai decidir a liderança do Grupo B e definir a vaga direta para as quartas de final.