Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Suíça

Capixaba André Stein e George vencem estreia no Mundial de Vôlei de Praia

A dupla, confirmada nas Olimpíadas de Paris, bateu as seleções norte-americana e catari no primeiro dia da fase de grupos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2024 às 15:18

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 15:18

André Stein é expectativa de medalha em Paris
André Stein é expectativa de medalha em Paris Crédito: Reprodução / Redes Sociais
André Stein, de 30 anos, e seu companheiro George Wanderley (PB) estrearam com o pé direito nesta quinta-feira (4), no Elite 16 de Gstaad, na Suíça. A dupla, que já está classificada para Paris-2024, disputa esta etapa do circuito mundial de vôlei de praia como um preparatório para os jogos olímpicos.
O primeiro jogo foi contra a dupla dos Estados Unidos, Webber e Brewster, onde os brasileiros venceram de virada por dois sets a um - parciais de 21/23, 24/22 e 15/10. Foi um duelo contra adversários inéditos, e o capixaba foi o maior pontuador da partida, anotando 31 pontos no total.
A segundo duelo foi com a seleção do Catar, contra a dupla Cherif e Ahmed. Os brasileiros dominaram e venceram o jogo por dois sets a zero - 21/19 e 21/17 - e André, com 2,01 metros de altura, foi o destaque com 17 pontos, anotando 6 de bloqueio.
A dupla volta às areias nesta sexta-feira (5), contra os americanos Evans e Budinger, às 4h pelo horário de Brasília. O confronto vai decidir a liderança do Grupo B e definir a vaga direta para as quartas de final.
André é tetracampeão do Circuito Brasileiro, medalhista de ouro na Copa do Mundo de 2017 e Campeão do Circuito Mundial do mesmo ano, além de ter subido ao lugar mais alto do pódio no Pan-Americano de Santiago, em 2023. Ele e George estão juntos desde 2019, e são grandes esperanças de medalha em Paris.

Veja Também

Léo Moura, Maicon e Gomes confirmados no Jogo das Estrelas com Ronaldinho

Atleta capixaba vai disputar Mundial de Vôlei de Praia, na China

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Vôlei de praia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados