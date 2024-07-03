Atleta capixaba vai disputar Mundial de Vôlei de Praia, na China

Julhia vai jogar mundial na China Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Julhia Perandre, que já é tricampeã brasileira de vôlei de praia, é um expoente da modalidade e uma nova promessa do esporte capixaba. A atleta vai representar a amarelinha em terras asiáticas ao lado de sua parceira Marcela Mattoso, do Rio de Janeiro. A competição acontece entre os dias 27 de julho e 1º de agosto, em Shangluo, na China.

A lista da convocação oficial da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) saiu nesta segunda-feira (2), e contou com oito atletas ao todo. Além deles, Allan Garcia (PB), técnico de Julhia e Marcela na conquista da 2ª etapa do Sul-Americano sub-19 em maio deste ano, também foi escolhido como membro da comissão técnica da seleção.

Em uma conversa com Joelma Perandre, técnica de voleibol e mãe de Julhia, ela falou sobre a confiança que tem na filha e na expectativa de pódio. “Eu torço muito, como mãe e como profissional na área do vôlei. A Júlia é um diferencial hoje no Brasil".

Julhia e Marcela venceram juntas o Campeonato Mundial dos Jogos Escolares de 2023, disputado em Israel. Além disso, Julhia é campeã brasileira nas categorias sub-17, sub-19 e sub-21, além de ser medalhista de ouro do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Mesmo com a experiência, em entrevista Julhia disse como se sente ao disputar mais um mundial: "Não costumo ficar ansiosa, porém quando chega o momento de entrar em quadra bate aquele frio na barriga", relatou.

"Eu acredito também que aqui no estado do Espírito Santo nós temos muito berço. Muita gente saiu daqui, grandes campeões, e eu espero que a Julhia seja mais uma campeã mundial e que traga medalha para o Brasil, para o Espírito Santo. Ela tem muito orgulho de ser capixaba”, completou Joelma.