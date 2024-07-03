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Campeão

Capixaba fatura o ouro em torneio de jiu-jítsu em Las Vegas

José Matheus Marchi Peixoto, faixa marrom de jiu-jítsu, conquistou seu oitavo título do ano no American National da IBJJF e alcançou o 7° lugar no ranking mundial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2024 às 14:32

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 14:32

Atleta do ES de jiu-jítsu ganha ouro em Las Vegas e alcança sétimo lugar no ranking mundial
Atleta do ES de jiu-jítsu ganha ouro em Las Vegas e alcança sétimo lugar no ranking mundial Crédito: José Matheus Marchi Peixoto
Representando a equipe Checkmat, José Matheus Marchi Peixoto, atleta de 26 anos, natural de Coqueiral, em Araracruz (ES), venceu o campeonato de jiu-jítsu American National da IBJJF, realizado em Las Vegas, nos EUA, no último final de semana (29). O evento é considerado um dos mais importantes no país norte-americano e soma pontos significativos para o atleta que, atualmente, ocupa a sétima colocação na sua categoria no ranking mundial.
No total, o atleta disputou três lutas na categoria adulto meio-pesado, finalizando todos os adversários com chave de pé para garantir mais uma vitória em sua carreira. Peixoto se destacou ao longo do ano ao conquistar títulos importantes, como o Sul-Americano da AJP, o Sul Brasileiro, o Baton Rouge Open, o Charlotte Open e a Super Luta no Summit Grappling.
"Esse evento aqui nos EUA é um dos mais importantes e vai somar muito na minha carreira. Antes de viver do esporte, via meus amigos lutando neste mesmo campeonato e sempre me imaginei aqui, mesmo sendo algo distante na época. Neste final de semana, pude realizar mais esse sonho e ainda me consagrei campeão. Minhas próximas metas são o Pan-Americano e o Mundial NoGI", destaca o atleta.

Conheça a trajetória de José Matheus

O atleta iniciou no jiu-jítsu com apenas 11 anos, e hoje acumula uma série de títulos importantes. Ele é bicampeão Sul Brasileiro pela CBJJ, pentacampeão do Curitiba Internacional Open pela IBJJF, e campeão do São Leopoldo Open pela IBJJF. Além disso, José Matheus conquistou duas vezes o título do Floripa Internacional Open pela IBJJF, foi campeão do Camboriú Open pela IBJJF e venceu o Campeonato Sul-Americano da AJP.
Em 2024, o capixaba conquistou títulos internacionais como Baton Rouge Open, Charlotte Open, Super Luta no Summit Grappling e o American National.
José Matheus Marchi Peixoto
José Matheus Marchi Peixoto Crédito: José Matheus Marchi Peixoto

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