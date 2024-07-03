Capixaba fatura o ouro em torneio de jiu-jítsu em Las Vegas

Atleta do ES de jiu-jítsu ganha ouro em Las Vegas e alcança sétimo lugar no ranking mundial Crédito: José Matheus Marchi Peixoto

Representando a equipe Checkmat, José Matheus Marchi Peixoto, atleta de 26 anos, natural de Coqueiral, em Araracruz (ES), venceu o campeonato de jiu-jítsu American National da IBJJF, realizado em Las Vegas, nos EUA, no último final de semana (29). O evento é considerado um dos mais importantes no país norte-americano e soma pontos significativos para o atleta que, atualmente, ocupa a sétima colocação na sua categoria no ranking mundial.

No total, o atleta disputou três lutas na categoria adulto meio-pesado, finalizando todos os adversários com chave de pé para garantir mais uma vitória em sua carreira. Peixoto se destacou ao longo do ano ao conquistar títulos importantes, como o Sul-Americano da AJP, o Sul Brasileiro, o Baton Rouge Open, o Charlotte Open e a Super Luta no Summit Grappling.

"Esse evento aqui nos EUA é um dos mais importantes e vai somar muito na minha carreira. Antes de viver do esporte, via meus amigos lutando neste mesmo campeonato e sempre me imaginei aqui, mesmo sendo algo distante na época. Neste final de semana, pude realizar mais esse sonho e ainda me consagrei campeão. Minhas próximas metas são o Pan-Americano e o Mundial NoGI", destaca o atleta.

Conheça a trajetória de José Matheus

O atleta iniciou no jiu-jítsu com apenas 11 anos, e hoje acumula uma série de títulos importantes. Ele é bicampeão Sul Brasileiro pela CBJJ, pentacampeão do Curitiba Internacional Open pela IBJJF, e campeão do São Leopoldo Open pela IBJJF. Além disso, José Matheus conquistou duas vezes o título do Floripa Internacional Open pela IBJJF, foi campeão do Camboriú Open pela IBJJF e venceu o Campeonato Sul-Americano da AJP.

Em 2024, o capixaba conquistou títulos internacionais como Baton Rouge Open, Charlotte Open, Super Luta no Summit Grappling e o American National.