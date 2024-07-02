Circuito Nacional de Surfe desembarca pela primeira vez no ES

Dream Tour vai chegar em Vila Velha e agitar o mundo do surfe neste mês Crédito: Sergio Arruda/ Dream Tour/Divulgação

Pela primeira vez o Espírito Santo vai sediar uma etapa oficial do circuito nacional de surfe. A competição acontece entre os dias 16 e 22 de julho, na Ponta da Fruta, em Vila Velha. O Dream Tour é o torneio onde competem os melhores surfistas brasileiros no ranking nacional da divisão principal e da divisão de acesso de 2023. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf).

O evento aconteceu pela primeira vez em 2023, com o intuito de valorizar atletas novos e experientes, além de criar uma nova liga sólida no cenário nacional. Em entrevista para A Gazeta, o presidente da Confederação e ex-atleta, Teco Padaratz, explicou que o objetivo da criação vem da popularização do esporte e que, embora haja grandes nomes brasileiros que disputam a elite internacional, ainda não havia uma liga profissional no Brasil.

“Nós temos tantos atletas brilhando na WSL e mesmo assim tivemos um hiato de 10 anos sem um campeonato nacional de peso. Precisamos de novos atletas quando as estrelas de hoje se aposentarem, e eles estão competindo aqui."

Tainá Hinckel, catarinense de 21 anos, foi campeã do Circuito Dream Tour de 2023, que culminou em uma vaga para os Jogos Mundiais de Surfe, que aconteceram em Porto Rico. Após garantir sua ida ao 5º round da competição, carimbou seu passaporte para Paris e vai disputar as Olimpíadas de 2024.

Atletas Capixabas

Como convidado, o bicampeão brasileiro e medalhista de ouro no Pan-Americano de Santiago, Krystian Kymerson, natural da Barra do Jucu, também competirá nesta etapa, sendo um dos grandes favoritos ao pódio. Além dele, o atleta Rafael Teixeira também é um dos grandes nomes do surfe capixaba. Natural de Vila Velha, atualmente ele disputa na WSL Challenger Series, liga de acesso da World Surf League, a principal competição da modalidade no planeta.

Durante a entrevista, Teco também falou sobre as expectativas de realizar o evento nas praias do Espírito Santo. “Nós queremos deixar um legado por onde passamos. É a primeira vez que o Estado recebe uma competição deste nível, e fazer um circuito aqui é completamente diferente do que fazer em estados já consagrados pelo surfe. É para um novo público, que também ama o esporte, além de movimentar o estado como um todo.” Também não descartou a possibilidade de tornar o ES um palco fixo para uma das etapas anuais. Ao todo, 64 homens e 24 mulheres disputarão nesta etapa.

Atrações