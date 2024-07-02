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Olimpíadas

Seleção principal Feminina está convocada para os Jogos Olímpicos de Paris 2024

Técnico Arthur Elias anunciou as atletas que representarão a equipe na competição internacional
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

02 jul 2024 às 17:40

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 17:40

Seleção Principal Feminina está convocada para os Jogos Olímpicos de Paris
Seleção Principal Feminina está convocada para os Jogos Olímpicos de Paris Crédito: Créditos: Divulgação/CBF
Nesta terça-feira (2), o técnico Arthur Elias divulgou a lista das 18 atletas que representarão a Seleção Principal Feminina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O anúncio foi realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
As jogadoras se apresentarão na quinta-feira (4), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde permanecerão treinando até o dia 17 de julho, quando partirão para Bordeaux, na França, a base da equipe durante a Olimpíada.
Além das convocadas, o treinador também nomeou quatro suplentes que estarão prontas para substituir qualquer jogadora em caso de lesão: Luciana (goleira da Ferroviária), Lauren (zagueira do Kansas City-EUA), Angelina (meio-campista do Orlando Pride-EUA) e Priscila (atacante do Internacional).
Para intensificar a preparação, seis atletas adicionais participarão dos treinamentos na Granja Comary: Natascha (goleira do Palmeiras), Mariza (zagueira do Corinthians), Vitória Calhau (zagueira do Cruzeiro), Laís Estevam (meio-campista do Palmeiras), Letícia Monteiro (meio-campista do Corinthians) e Amanda Gutierres (atacante do Palmeiras). Essas jogadoras podem vir a integrar a Seleção Feminina após os Jogos Olímpicos.
O Brasil está no Grupo C, ao lado de Nigéria, Japão e Espanha. A estreia está marcada para o dia 25 de julho, contra a Nigéria, em Bordeaux. Em seguida, a equipe enfrentará o Japão, em Paris, no dia 28, e encerrará a fase de grupos contra a Espanha, no dia 31, novamente em Bordeaux.

Confira a lista das atletas convocadas:

  • Goleiras:

  • Lorena - Grêmio
  • Tainá - América-MG

  • Zagueiras:

  • Antônia - CBF
  • Tamires - Corinthians
Yasmim - Corinthians

  • Laterais:

  • Antônia - CBF
  • Tamires - Corinthians
  • Yasmim - Corinthians

  • Meio campistas

  • Yaya - Corinthians
  • Duda Sampaio - Corinthians
  • Ana Vitória - Atlético de Madrid (ESP)

  • Atacantes

  • Gabi Portilho - Corinthians
  • Adriana - Orlando Pride (EUA)
  • Kerolin - North Carolina Courage (EUA)
  • Ludmilla - CBF
  • Marta - Orlando Pride (EUA)
  • Jheniffer - Corinthians
  • Gabi Nunes - Levante (ESP)

  • Suplentes

  • Luciana - Goleira - Ferroviária
  • Lauren - Zagueira - Kansas City (EUA)
  • Angelina - Meio Campista - Orlando Pride (EUA)
  • Priscila - Atacante - Internacional (ESP)

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