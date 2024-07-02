Seleção principal Feminina está convocada para os Jogos Olímpicos de Paris 2024

Nesta terça-feira (2), o técnico Arthur Elias divulgou a lista das 18 atletas que representarão a Seleção Principal Feminina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O anúncio foi realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
As jogadoras se apresentarão na quinta-feira (4), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde permanecerão treinando até o dia 17 de julho, quando partirão para Bordeaux, na França, a base da equipe durante a Olimpíada.
Além das convocadas, o treinador também nomeou quatro suplentes que estarão prontas para substituir qualquer jogadora em caso de lesão: Luciana (goleira da Ferroviária), Lauren (zagueira do Kansas City-EUA), Angelina (meio-campista do Orlando Pride-EUA) e Priscila (atacante do Internacional).
Para intensificar a preparação, seis atletas adicionais participarão dos treinamentos na Granja Comary: Natascha (goleira do Palmeiras), Mariza (zagueira do Corinthians), Vitória Calhau (zagueira do Cruzeiro), Laís Estevam (meio-campista do Palmeiras), Letícia Monteiro (meio-campista do Corinthians) e Amanda Gutierres (atacante do Palmeiras). Essas jogadoras podem vir a integrar a Seleção Feminina após os Jogos Olímpicos.
O Brasil está no Grupo C, ao lado de Nigéria, Japão e Espanha. A estreia está marcada para o dia 25 de julho, contra a Nigéria, em Bordeaux. Em seguida, a equipe enfrentará o Japão, em Paris, no dia 28, e encerrará a fase de grupos contra a Espanha, no dia 31, novamente em Bordeaux.
Confira a lista das atletas convocadas:
- Goleiras:
- Lorena - Grêmio
- Tainá - América-MG
- Zagueiras:
- Antônia - CBF
- Tamires - Corinthians
- Laterais:
- Antônia - CBF
- Tamires - Corinthians
- Yasmim - Corinthians
- Meio campistas
- Yaya - Corinthians
- Duda Sampaio - Corinthians
- Ana Vitória - Atlético de Madrid (ESP)
- Atacantes
- Gabi Portilho - Corinthians
- Adriana - Orlando Pride (EUA)
- Kerolin - North Carolina Courage (EUA)
- Ludmilla - CBF
- Marta - Orlando Pride (EUA)
- Jheniffer - Corinthians
- Gabi Nunes - Levante (ESP)
- Suplentes
- Luciana - Goleira - Ferroviária
- Lauren - Zagueira - Kansas City (EUA)
- Angelina - Meio Campista - Orlando Pride (EUA)
- Priscila - Atacante - Internacional (ESP)