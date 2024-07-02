Seleção principal Feminina está convocada para os Jogos Olímpicos de Paris 2024

Seleção Principal Feminina está convocada para os Jogos Olímpicos de Paris Crédito: Créditos: Divulgação/CBF

Nesta terça-feira (2), o técnico Arthur Elias divulgou a lista das 18 atletas que representarão a Seleção Principal Feminina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O anúncio foi realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

As jogadoras se apresentarão na quinta-feira (4), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde permanecerão treinando até o dia 17 de julho, quando partirão para Bordeaux, na França, a base da equipe durante a Olimpíada.

Além das convocadas, o treinador também nomeou quatro suplentes que estarão prontas para substituir qualquer jogadora em caso de lesão: Luciana (goleira da Ferroviária), Lauren (zagueira do Kansas City-EUA), Angelina (meio-campista do Orlando Pride-EUA) e Priscila (atacante do Internacional).

Para intensificar a preparação, seis atletas adicionais participarão dos treinamentos na Granja Comary: Natascha (goleira do Palmeiras), Mariza (zagueira do Corinthians), Vitória Calhau (zagueira do Cruzeiro), Laís Estevam (meio-campista do Palmeiras), Letícia Monteiro (meio-campista do Corinthians) e Amanda Gutierres (atacante do Palmeiras). Essas jogadoras podem vir a integrar a Seleção Feminina após os Jogos Olímpicos.

O Brasil está no Grupo C, ao lado de Nigéria, Japão e Espanha. A estreia está marcada para o dia 25 de julho, contra a Nigéria, em Bordeaux. Em seguida, a equipe enfrentará o Japão, em Paris, no dia 28, e encerrará a fase de grupos contra a Espanha, no dia 31, novamente em Bordeaux.

Confira a lista das atletas convocadas: