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Tropa do bruxo

Léo Moura, Maicon e Gomes confirmados no Jogo das Estrelas com Ronaldinho

Os ex-jogadores são os primeiros confirmados para a grande festa, marcada para o dia 22 de setembro, no Kleber Andrade.
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

04 jul 2024 às 12:22

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 12:22

Léo Moura, Maicon e Gomes são confirmados no Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho
Léo Moura, Maicon e Gomes são confirmados no Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho Crédito: Arte: Gazeta Esportes
Os primeiros nomes da "Tropa do Bruxo" foram revelados pelos organizadores do Jogo das Estrelas, que contará com Ronaldinho Gaúcho no Espírito Santo pela primeira vez, a bola rola no dia 22 de setembro, às 15h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Confirmados para o evento estão os ex-laterais-direitos Léo Moura (ex-Flamengo, Vasco e Grêmio) e Maicon (ex-Cruzeiro e Inter de Milão), além do ex-goleiro Gomes (ex-Cruzeiro e Tottenham-ING).
Outros grandes nomes do futebol nacional serão anunciados nas próximas semanas. Além dos ex-jogadores, aproximadamente 15 artistas de renome nacional também foram convidados, garantindo uma tarde repleta de futebol e diversão para toda a família.

Ponto de venda físico de ingressos

Nesta terça-feira (02), foi decidido que o ponto de venda físico oficial dos ingressos do Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho será nas Óticas Diniz, com lojas espalhadas por toda a Grande Vitória. As vendas começam no dia 20 de julho, após 48 horas de vendas on-line, que se iniciam em 18 de julho.
O ingresso solidário será vendido por R$ 49,99 + 1kg de alimento não-perecível. Esse valor será exclusivo para os membros do Grupo VIP no WhatsApp da organização do evento e válido por apenas 48 horas, a partir de 18 de julho.
Interessados nos ingressos solidários devem acessar o link na bio do Instagram @jogodoronaldinho e participar do Grupo VIP para receber, no dia 18, o link com o valor promocional de pré-venda. O valor do ingresso após a pré-venda ainda não foi divulgado pela organização do evento.

Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho

O Jogo das Estrelas, organizado pela Pereira Sports, é um evento beneficente que visa aproximar fãs de seus ídolos e arrecadar fundos para famílias e entidades sociais previamente escolhidas.
A ação envolve a comunidade em um objetivo comum: levar alimentos às mesas de famílias carentes. Desde a primeira edição, o evento já arrecadou mais de 200 toneladas de alimentos, beneficiando mais de 50.000 famílias.
  • Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho

  • Data: 22 de setembro (domingo)
  • Horário: a partir das 15h

  • Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica

  • Ingressos: início das vendas em 18 de julho

  • Pontos de venda físicos: Óticas Diniz (a partir de 20 de julho)

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