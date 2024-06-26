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Tropa do Bruxo

Jogo das Estrelas traz Ronaldinho Gaúcho pela 1ª vez ao Espírito Santo

No dia 22 de setembro, um domingo, às 15h, o R10 vai participar do "Jogo das Estrelas - Edição Cariacica", no Estádio Kleber Andrade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2024 às 18:00

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 18:00

No dia 22 de setembro, um domingo, às 15h, o R10 vai participar do
No dia 22 de setembro, um domingo, às 15h, o R10 vai participar do "Jogo das Estrelas - Edição Cariacica", no Estádio Kleber Andrade Crédito: Fotoarena/Folhapress
Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, campeão da Champions League com o Barcelona, eleito o Melhor Jogador do Mundo por duas vezes, e um dos rostos mais conhecidos do mundo, o craque Ronaldinho Gaúcho irá desfilar o seu talento no Espírito Santo pela primeira vez.
No dia 22 de setembro, um domingo, às 15h, o R10 vai participar do "Jogo das Estrelas - Edição Cariacica", no Estádio Kleber Andrade, o maior palco do futebol capixaba.
E a Tropa do Bruxo vem recheada com vários craques do futebol nacional, que serão divulgados ao longo das próximas semanas. Além dos ex-jogadores, serão convidados aproximadamente 15 artistas de renome nacional, que estarão reunidos para garantir uma tarde de muito futebol e diversão para a família inteira.
Os ingressos para a partida serão vendidos a partir do dia 18 de julho, tanto on-line quanto em pontos de venda espalhados pela Grande Vitória. Mas os interessados podem acessar o site https://linktr.ee/jogodasestrelas para entrar no Grupo VIP e adquirir o seu ingresso com um valor único e promocional de pré-venda. 
Jogo das Estrelas Ronaldinho Gaúcho no Kleber Andrade
Jogo das EstrelasRonaldinho Gaúcho Crédito: Divulgação

O evento

O Jogo das Estrelas é um evento festivo de caráter beneficente, com o intuito de aproximar os fãs dos seus ídolos e arrecadar fundos para as famílias e entidades sociais previamente escolhidas.
Esta ação envolve a comunidade em um objetivo comum: levar alimentos às mesas das famílias carentes. Desde a primeira edição, o evento já arrecadou mais de 200 toneladas de alimentos, onde mais de 50.000 famílias foram beneficiadas. 

Serviço

  • Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho 

  • Quando: 22 de setembro (domingo) 
  • Horário: a partir das 15h
  • Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
  • Ingressos: Início das vendas em 18 de julho
Jogo das Estrelas traz Ronaldinho Gaúcho pela primeira vez ao ES

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