Jogo das Estrelas traz Ronaldinho Gaúcho pela 1ª vez ao Espírito Santo

No dia 22 de setembro, um domingo, às 15h, o R10 vai participar do "Jogo das Estrelas - Edição Cariacica", no Estádio Kleber Andrade Crédito: Fotoarena/Folhapress

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, campeão da Champions League com o Barcelona, eleito o Melhor Jogador do Mundo por duas vezes, e um dos rostos mais conhecidos do mundo, o craque Ronaldinho Gaúcho irá desfilar o seu talento no Espírito Santo pela primeira vez.

No dia 22 de setembro, um domingo, às 15h, o R10 vai participar do "Jogo das Estrelas - Edição Cariacica", no Estádio Kleber Andrade, o maior palco do futebol capixaba.

E a Tropa do Bruxo vem recheada com vários craques do futebol nacional, que serão divulgados ao longo das próximas semanas. Além dos ex-jogadores, serão convidados aproximadamente 15 artistas de renome nacional, que estarão reunidos para garantir uma tarde de muito futebol e diversão para a família inteira.

Os ingressos para a partida serão vendidos a partir do dia 18 de julho, tanto on-line quanto em pontos de venda espalhados pela Grande Vitória. Mas os interessados podem acessar o site https://linktr.ee/jogodasestrelas para entrar no Grupo VIP e adquirir o seu ingresso com um valor único e promocional de pré-venda.

Jogo das EstrelasRonaldinho Gaúcho Crédito: Divulgação

O evento

O Jogo das Estrelas é um evento festivo de caráter beneficente, com o intuito de aproximar os fãs dos seus ídolos e arrecadar fundos para as famílias e entidades sociais previamente escolhidas.

Esta ação envolve a comunidade em um objetivo comum: levar alimentos às mesas das famílias carentes. Desde a primeira edição, o evento já arrecadou mais de 200 toneladas de alimentos, onde mais de 50.000 famílias foram beneficiadas.

Serviço

Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho





Quando: 22 de setembro (domingo)

22 de setembro (domingo) Horário: a partir das 15h

a partir das 15h Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Ingressos: Início das vendas em 18 de julho