Luciano Falcão mantém cinturão do CNB na luta principal do Falcão Fight 1

O cinturão da categoria peso-cruzador do Conselho Nacional de Boxe (CNB) segue no Espírito Santo. O capixaba Luciano "Urso" Falcão, venceu Marcos "Hulk" Sebastião por nocaute, no 9º round da luta principal do evento de boxe profissional "Falcão Fight 1", no último final de semana. Com o triunfo, o irmão de Yamaguchi Falcão manteve o título brasileiro.
Foram 12 combates, sendo cinco profissionais e sete amadores, no show de lutas que aconteceu na noite de sábado (22), na Associação dos Médicos do Espírito Santo (AMES), em Vitória.
Card Amador
O evento começou com lutas de boxe amador, onde apenas um dos combates não foi para a decisão dos juízes laterais: a vitória por nocaute técnico de Davi Monteiro sobre Caik Mathias.
E para finalizar o card amador, numa das lutas mais empolgantes da noite, o atleta da Marinha do Brasil e sobrinho de Yamaguchi Falcão, o boxeador Yuri Falcão derrotou Alessandro do Nascimento por pontos.
Card Profissional
Se no card amador, várias lutas duraram até o final, entre os profissionais tivemos nocautes técnicos. Na primeira luta, Tarsis Santana derrotou Felipe Marins, no 2º round. Wagner "Mutante" fez um lutaço e derrotou Isac "Bonafé" por nocaute técnico, no 3º round. Diego Wailante venceu Cleber "Pezão" na decisão dos juízes.
E as mulheres entregaram tudo no ringue. Foram seis rounds do mais puro boxe feminino no co-main-event da noite. No fim, a vitória por pontos foi dada à atleta capixaba Isabela "Bella" Moyses sobre Daiane Vieira.
Por fim, a luta principal, prevista para 10 rounds e que valia o cinturão peso-cruzador do Conselho Nacional de Boxe (CNB), chegou até o nono. E para alegria de 99,9% do público presente, o título seguiu no Espírito Santo, com a vitória de Luciano "Urso" Falcão, por nocaute, sobre Marcos "Hulk".
Confira os resultados do Falcão Fight 1
- Card Profissional
- Luciano "Urso" Falcão vence Marcos "Hulk" Sebastião por nocaute no 9º round
- Isabela "Bella" Moyses vence Daiane Vieira por pontos
- Wagner "Mutante" Lyra vence Isac "Bonafé" do Amaral por nocaute técnico no 3º round
- Diego Wailante vence Cleber "Pezão" Silva por pontos
- Tarsis Santana vence Felipe Marins por nocaute técnico no 2º round
- Card Amador
- Yuri Falcão vence Alessandro do Nascimento por pontos
- Henrique Gonçalves vence Jackson Silva por nocaute técnico
- Rayane Ribeiro vence Tatiani da Vitória por pontos
- Lucas Lima vence Lucas Pereira por pontos
- Davi Monteiro vence Caik Mathias por nocaute técnico no 2º round
- João Félix vence Altair Júnior por pontos
- Márcio Greick vence Yuri Florentino por pontos