  • Luciano Falcão mantém cinturão do CNB na luta principal do Falcão Fight 1
Boxe

Luciano Falcão mantém cinturão do CNB na luta principal do Falcão Fight 1

Irmão do medalhista olímpico Yamaguchi Falcão dominou amplamente o seu combate diante de Marcos "Hulk". Confira os resultados oficiais do evento de boxe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2024 às 16:07

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 16:07

Luciano Falcão conquistou a vitória e manteve seu cinturão
Luciano Falcão conquistou a vitória e manteve seu cinturão Crédito: Jairo Müller/Falcão Fight
O cinturão da categoria peso-cruzador do Conselho Nacional de Boxe (CNB) segue no Espírito Santo. O capixaba Luciano "Urso" Falcão, venceu Marcos "Hulk" Sebastião por nocaute, no 9º round da luta principal do evento de boxe profissional "Falcão Fight 1", no último final de semana. Com o triunfo, o irmão de Yamaguchi Falcão manteve o título brasileiro.
Foram 12 combates, sendo cinco profissionais e sete amadores, no show de lutas que aconteceu na noite de sábado (22), na Associação dos Médicos do Espírito Santo (AMES), em Vitória. 

Card Amador

O evento começou com lutas de boxe amador, onde apenas um dos combates não foi para a decisão dos juízes laterais: a vitória por nocaute técnico de Davi Monteiro sobre Caik Mathias.
E para finalizar o card amador, numa das lutas mais empolgantes da noite, o atleta da Marinha do Brasil e sobrinho de Yamaguchi Falcão, o boxeador Yuri Falcão derrotou Alessandro do Nascimento por pontos. 

Card Profissional

Se no card amador, várias lutas duraram até o final, entre os profissionais tivemos nocautes técnicos. Na primeira luta, Tarsis Santana derrotou Felipe Marins, no 2º round. Wagner "Mutante" fez um lutaço e derrotou Isac "Bonafé" por nocaute técnico, no 3º round. Diego Wailante venceu Cleber "Pezão" na decisão dos juízes.
E as mulheres entregaram tudo no ringue. Foram seis rounds do mais puro boxe feminino no co-main-event da noite. No fim, a vitória por pontos foi dada à atleta capixaba Isabela "Bella" Moyses sobre Daiane Vieira.
Por fim, a luta principal, prevista para 10 rounds e que valia o cinturão peso-cruzador do Conselho Nacional de Boxe (CNB), chegou até o nono. E para alegria de 99,9% do público presente, o título seguiu no Espírito Santo, com a vitória de Luciano "Urso" Falcão, por nocaute, sobre Marcos "Hulk". 

Confira os resultados do Falcão Fight 1

  • Card Profissional 

  • Luciano "Urso" Falcão vence Marcos "Hulk" Sebastião por nocaute no 9º round 
  • Isabela "Bella" Moyses vence Daiane Vieira por pontos 
  • Wagner "Mutante" Lyra vence Isac "Bonafé" do Amaral por nocaute técnico no 3º round 
  • Diego Wailante vence Cleber "Pezão" Silva por pontos 
  • Tarsis Santana vence Felipe Marins por nocaute técnico no 2º round 

  • Card Amador 

  • Yuri Falcão vence Alessandro do Nascimento por pontos 
  • Henrique Gonçalves vence Jackson Silva por nocaute técnico 
  • Rayane Ribeiro vence Tatiani da Vitória por pontos 
  • Lucas Lima vence Lucas Pereira por pontos 
  • Davi Monteiro vence Caik Mathias por nocaute técnico no 2º round 
  • João Félix vence Altair Júnior por pontos 
  • Márcio Greick vence Yuri Florentino por pontos

