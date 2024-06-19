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Capixaba vai disputar exibição por equipes mistas de taekwondo nas Olimpíadas de Paris

Mikaela Oliveira foi convocada pela Confederação Brasileira de Taekwondo para o torneio da categoria que pleiteia entrar de forma definitiva para o programa oficial olímpico em 2028
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2024 às 18:57

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 18:57

A capixaba Mikaela Oliveira foi convocada para torneio exibição de taekwondo nas Olimpíadas de Paris
A capixaba Mikaela Oliveira foi convocada para torneio exibição de taekwondo nas Olimpíadas de Paris Crédito: Sesport/Divulgação
Mais uma atleta capixaba está com o passaporte carimbado para Paris. Lutadora de taekwondo, Mikaela Oliveira foi convocada pela federação para participar do Showcase Mixed Gender Team, em tradução livre exibição por equipes mistas, durante as Olimpíadas de Paris 2024. 
Em seu perfil oficial no Instagram, a Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) explicou do que se trata o torneio. "Durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 haverá uma exibição da modalidade de taekwondo em equipes. Embora a modalidade não faça parte do programa oficial dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e não contribua para a contagem de pontos no quadro de medalhas, o evento servirá como uma demonstração da competição em equipe durante o período do taekwondo nos Jogos de Paris, com o objetivo de oficializar a modalidade para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028", publicou. 
Mikaela vai substituir a medalhista olímpica juvenil Sandy Macedo, que sofreu uma lesão e não poderá participar do evento. Natural da Serra, na Grande Vitória, vem acumulando bons resultados. Em março, ela participou do Grand Slam e conquistou a medalha de ouro na categoria adulta até 73kg e garantiu a vaga de titular na seleção brasileira, o que pesou para ela ser lembrada para representar o Brasil nesta exibição em Paris.
Mikaela junta-se a equipe que já tem outro capixaba: Pedro Alves, que recebeu a convocação em fevereiro. Ele conquistou a vaga após garantir a medalha de bronze por equipe na etapa final da Copa do Mundo, realizada em dezembro de 2023, em Wuxi, na China.
Os Jogos Olímpicos de Paris serão realizados entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. As disputas no taekwondo terão início no dia 7 de agosto e seguem até o dia 10 do mesmo mês, em uma arena montada no Grand Palais.

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