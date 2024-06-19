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Basquete

Com o capixaba Didi no time, Brasil fará 3 amistosos antes do Pré-Olímpico

Ala do Flamengo passou ileso aos cortes realizados pelo treinador Aleksandar Petrovic e vai disputar o torneio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2024 às 21:45

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 21:45

Seleção Brasileira encerrou o período de treinamentos em Blumenau
Seleção Brasileira encerrou o período de treinamentos em Blumenau Crédito: Divulgação/CBB
A Seleção Brasileira masculina encerrou nesta terça-feira, 18 de junho, os treinos em Blumenau visando o Pré-Olímpico de Riga, na Letônia. O técnico Aleksandar Petrovic definiu os atletas que viajam para a Europa nesta quarta-feira (19), para treinos e amistosos contra Polônia, Croácia e Eslovênia. Entre eles, está o capixaba Didi Louzada. 
O ala do Flamengo permanece no grupo, que contou com os cortes de Elinho, Gabriel Jaú e Gui Deodato, além dos jovens Mathias e Reynan. Portanto, a delegação brasileira nos amistosos será: Alexey, Raul Neto, Benite, Gui Santos, Léo Meindl, Didi, Bruno Caboclo, Tim Soares, Cristiano Felício, Georginho, Lucas Dias e Mãozinha.
Se recuperando de lesão na panturrilha em São Paulo, Yago também viaja com o time para a Europa. E Marcelinho Huertas se junta ao grupo em Zagreb, na Croácia, somando 14 jogadores para o período final de preparação antes do Pré-Olímpico.
A Seleção terá três amistosos na Europa: dia 24, contra a Polônia; dia 26, diante da Croácia; e dia 28, contra a Eslovênia. Ao fim dos duelos, Petrovic definirá os 12 para a competição que dá ao campeão a vaga em Paris 2024.
O Pré-Olímpico em Riga, de 2 a 7 de julho, terá Brasil, Letônia, Camarões, Geórgia, Filipinas e Montenegro. Na primeira fase, o Brasil pega montenegrinos e camaroneses. Os dois melhores vão às semifinais, cruzando com letões, georgeanos e filipinos.

Convocação Amistosos na Europa

  • Marcelo Huertas - Tenerife-ESP
  • Alexey Borges - Hakro Merlins-ALE
  • Yago dos Santos - Estrela Vermelha-SRB
  • Raulzinho - Free agent
  • Georginho - SESI Franca
  • Didi Louzada - Flamengo- BRA
  • Vitor Benite - Zunder Palencia-ESP
  • Leo Meindl - Tokyo-JPN
  • Gui Santos - Golden State Warriors-EUA
  • Lucas Dias - Sesi Franca-BRA
  • Tim Soares - Nagoya-JPN
  • Bruno Caboclo - Partizan-SRB
  • João Marcelo “Maozinha” - Free Agent
  • Cristiano Felicio - CB Granada-ESP

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