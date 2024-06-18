Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Invicto

Laécio Nunes vence italiano e mantém invencibilidade no kickboxing

Lutador capixaba derrotou o oponente ainda no 3° round e agora acumula um cartel de 59 vitórias na carreira. Evento teve mais duas vitórias para o ES.
Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 11:29

Laécio Nunes chegou a sua vitória de número 59 na carreira e mantém um cartel invicto Crédito: Divulgação
Já virou rotina falar de vitória quando se trata do hexacampeão mundial Laécio Nunes. E para comprovar a escrita, o capixaba venceu mais uma vez, agora no evento “The Best of The Best”, que aconteceu neste sábado (15), em Roma, na Itália. No duelo contra o campeão italiano Daniele Viti, Laécio Nunes derrotou o adversário ainda no 3º round, por conta de uma desistência do rival, devido a uma lesão no pé.
Com o resultado, Laécio Nunes chegou a sua vitória de número 59 na carreira e mantém um cartel invicto. Sete vezes campeão mundial de kickboxing, o capixaba é o único brasileiro a ser campeão mundial da ISKA, World Master Elite Champion, título que pertence a somente quatro pessoas no mundo: Dennis Aleixo, Don Willis, a lenda Bill ‘Superfoot’ Wallace e Laécio Nunes.

Mais duas vitórias para o Espírito Santo

Num duelo sensacional, o capixaba Thiago Luk derrotou o também italiano Chedli Braik, por nocaute, no 2º round. Com a vitória, o atleta oriundo do bairro Feu Rosa, na Serra, conquistou o cinturão de campeão intercontinental full-contact da IKTA, na categoria 70 kg. E o diretor arbitral da IKTA BRASIL, Ricardo Batan, que estava arbitrando no evento, também entrou no ringue e fez bonito. O atleta acabou conquistando o título intercontinental IKTA amador, no kickboxing light.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados