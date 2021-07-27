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Incentivo

"Mais campeões": ES anuncia investimento de R$ 160 milhões em esportes

O governo do Estado anunciou o pacote que prevê investimentos em programas de incentivo ao esporte, além da construção de quadras, praças e academias populares

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 18:03

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

27 jul 2021 às 18:03
O governador Renato Casagrande assinou a ata de aprovação do investimentos nesta terça-feira (27)
O governador Renato Casagrande assinou a ata de aprovação do investimentos nesta terça-feira (27) Crédito: Reprodução/governo do ES
Mais campeões - ES anuncia investimento de 160 milhões de reais em esportes
governo do Estado anunciou um pacote de investimentos de quase R$ 160 milhões para incentivo ao esporte no Espírito Santo. O programa, chamado de "Mais Campeões", prevê aplicação de verba em programas já consolidados, como os Jogos Escolares e o Bolsa Atleta, mas também irá promover a construção de novas área esportivas, como quadras e academias ao ar livre.
O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Junior Abreu, falou que a medida vai atingir todos os 78 municípios capixabas. No total, serão investidos R$ 159.398.000 para todos os programas promovidos pela Secretaria do Estado de Esporte e Lazer (Sesport), além da criação de um Centro de Excelência para Pessoas com Deficiência. Segundo o secretário, este será o segundo centro do Brasil voltado para este público.
A garantia do investimento destinado também para atletas de alto rendimento com deficiências foi uma conquista para Adalberto Rodrigues, representante dos paratletas capixabas. Ele ainda valorizou o incentivo no bolsa atleta capixaba, que abrange também paratletas e a retomada do Compete, programa de custeio de passagens aéreas para competidores capixabas de alto nível disputarem competições nacionais e internacionais.
“Essa bolsa e o Compete estão sendo primordiais para os atletas. Cada vez mais vejo paratletas se dedicando para poder representar nosso Estado. Eu aplaudo esse grande projeto”, disse.

Confira abaixo os investimentos anunciados pelo Governo do Estado:

Praças saudáveis e academias populares

Incentivar investimentos na área esportiva através de recursos captados junto a empresas instaladas no Estado. As empresas poderão deduzir até 3% do ICMS para patrocinar projetos esportivos. Previsão de isenção fiscal de até R$ 10 milhões a partir do ano que vem.
Oferece esporte gratuito para 40 mil crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos em todo o Espírito Santo. A partir de meados de agosto, a Sesport vai distribuir materiais para todos os núcleos cadastrados até 2019. Investimento: R$ 3 milhões.
Aumentar a participação esportiva em todas as escolas para sete mil crianças e adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. A competição terá início em 13 de setembro. Investimento: R$ 3 milhões.
Auxílio financeiro mensal para atletas de alto rendimento do Espírito Santo. Em 2021, serão 140 bolsas para atletas e paratletas. Investimento: R$ 2,2 milhões.
Tem o objetivo de custear passagens aéreas para atletas e paratletas capixabas disputarem competições nacionais e internacionais. Investimento: R$ 1,5 milhão.
Seleção de projetos para a organização, realização de participação de competições esportivas que poderá beneficiar eventos realizados neste ano ou em 2022. Investimento: R$ 1,3 milhão.
Aumentar de três para cinco atletas capixabas contemplados por ano na Calçada da Fama dos esportes capixabas.
A Sesport, em parceria com o Departamento de Estradas e Rolagem do Espírito Santo (DER-ES) vai construir 43 quadras poliesportivas cobertas em vários municípios do Estado. Investimento: R$ 66 milhões.
A Sesport vai custear a reforma de mais de 50 campos e construir mais 35 novos Campos Bons de Bola em vários municípios. Investimento: R$ 43,5 milhões.
Serão construídas 15 praças saudáveis e o governo fará a aquisição de 127 academias populares. Investimento: R$ 28,8 milhões

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