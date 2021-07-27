"Mais campeões": ES anuncia investimento de R$ 160 milhões em esportes

Praças saudáveis e academias populares

Incentivar investimentos na área esportiva através de recursos captados junto a empresas instaladas no Estado. As empresas poderão deduzir até 3% do ICMS para patrocinar projetos esportivos. Previsão de isenção fiscal de até R$ 10 milhões a partir do ano que vem.

Oferece esporte gratuito para 40 mil crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos em todo o Espírito Santo. A partir de meados de agosto, a Sesport vai distribuir materiais para todos os núcleos cadastrados até 2019. Investimento: R$ 3 milhões.

Aumentar a participação esportiva em todas as escolas para sete mil crianças e adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. A competição terá início em 13 de setembro. Investimento: R$ 3 milhões.

Auxílio financeiro mensal para atletas de alto rendimento do Espírito Santo. Em 2021, serão 140 bolsas para atletas e paratletas. Investimento: R$ 2,2 milhões.

Tem o objetivo de custear passagens aéreas para atletas e paratletas capixabas disputarem competições nacionais e internacionais. Investimento: R$ 1,5 milhão.

Seleção de projetos para a organização, realização de participação de competições esportivas que poderá beneficiar eventos realizados neste ano ou em 2022. Investimento: R$ 1,3 milhão.

Aumentar de três para cinco atletas capixabas contemplados por ano na Calçada da Fama dos esportes capixabas.

A Sesport, em parceria com o Departamento de Estradas e Rolagem do Espírito Santo (DER-ES) vai construir 43 quadras poliesportivas cobertas em vários municípios do Estado. Investimento: R$ 66 milhões.

A Sesport vai custear a reforma de mais de 50 campos e construir mais 35 novos Campos Bons de Bola em vários municípios. Investimento: R$ 43,5 milhões.