CNH Social: Detran-ES divulga lista dos selecionados na 2ª fase

Saiu nesta terça-feira (27) a lista com os 2.500 aprovados na 2ª fase do programa CNH Social 2021 — que visa disponibilizar carteiras de motorista de forma gratuita para pessoas de baixa renda. Ao todo, esta fase teve 54.456 inscritos, de acordo com informações do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).
Os selecionados precisam ficar atentos aos prazos para não serem desclassificados. A matrícula no site oficial do Detran-ES deve ser feita em até 15 dias. Após esse primeiro passo, o candidato terá mais 15 dias para procurar o Centro de Formação de Condutor (CFC) indicado para concluir a abertura do processo.
Quem não respeitar todas as datas limites estabelecidas pelo programa perderá o benefício e será substituído por um suplente. A lista com as pessoas que forem contempladas com as vagas remanescentes, ou seja, daqueles que foram desclassificados, sairá no próximo dia 2 de setembro, às 12h.
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CNH Social 2021: 2ª lista de aprovados
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CNH SOCIAL 2021
Ao todo, o programa do governo do Estado vai disponibilizar 8 mil vagas neste ano, das quais apenas 2.500 ainda serão anunciadas. Durante a primeira fase, quando foram selecionados 3 mil candidatos, o Detran-ES recebeu mais de 59 mil inscrições. O investimento total é de R$ 11 milhões.
Para participar, o candidato precisa fazer parte do CadÚnico. A classificação é feita com base em critérios socioeconômicos. O programa oferece a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro) e a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus e ônibus) ou E (caminhão e carreta). Além de adição das categorias A ou B à CNH já existente.