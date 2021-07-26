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Caixa paga auxílio emergencial nesta terça (27) para nascidos em setembro

Famílias vão receber crédito da quarta parcela no aplicativo Caixa Tem, mas saque só será liberado em agosto. Também recebem beneficiários do Bolsa Família com NIS final 7

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2021 às 18:02
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Nesta terça-feira (27), a Caixa Econômica Federal vai pagar a quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em setembro. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar, e serão depositados nas contas Poupança Social Digital dos inscritos.
Assim que o benefício for depositado já é possível realizar pagamento de contas e de boletos através do app Caixa Tem, por meio do qual também é possível realizar compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Saques e transferências só podem ser feitos a partir do dia 13 de agosto.

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Os pagamentos da quarta parcela começaram mais cedo do que o previsto inicialmente. A Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário dessa etapa que, antes, estava prevista para começar no dia 23 de julho.
Também recebem a quarta parcela do auxílio nesta terça os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 7. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos meses de agosto, setembro e outubro. A Caixa ainda não divulgou o calendário dessas etapas.

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O valor do benefício do benefício segue o mesmo para todas as parcelas, mas varia de acordo com a composição familiar, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.

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