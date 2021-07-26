Caixa paga auxílio emergencial nesta terça (27) para nascidos em setembro

Nesta terça-feira (27), a Caixa Econômica Federal vai pagar a quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em setembro. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar, e serão depositados nas contas Poupança Social Digital dos inscritos.
Assim que o benefício for depositado já é possível realizar pagamento de contas e de boletos através do app Caixa Tem, por meio do qual também é possível realizar compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code. Saques e transferências só podem ser feitos a partir do dia 13 de agosto.
Os pagamentos da quarta parcela começaram mais cedo do que o previsto inicialmente. A Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário dessa etapa que, antes, estava prevista para começar no dia 23 de julho.
Também recebem a quarta parcela do auxílio nesta terça os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 7. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos meses de agosto, setembro e outubro. A Caixa ainda não divulgou o calendário dessas etapas.
O valor do benefício do benefício segue o mesmo para todas as parcelas, mas varia de acordo com a composição familiar, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.