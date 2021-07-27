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Desequilíbrio

Na crise, salário do trabalhador do ES fica sem aumento acima da inflação

Pesquisa da Fipe aponta que a rápida escalada de preços tem dificultado que as empresas concedam aumentos equivalentes ou superiores à inflação

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 02:00

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

27 jul 2021 às 02:00
Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Reajustes salariais acordados entre patrões e empregados no país e no Espírito Santo ficam abaixo da inflação Crédito: Arquivo/A Gazeta
A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus tem feito com que os reajustes salariais acordados entre patrões e empregados no país e no Espírito Santo fiquem abaixo da inflação. Isto é, não há ganho real, apenas uma recomposição de parte das perdas ocasionadas pelo aumento generalizado de preços.
Segundo dados do Salariômetro, pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que acompanha negociações registradas no Ministério da Economia, o reajuste médio dos trabalhadores no país, em junho, foi de 8,3%.
Entretanto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que é o indicador que abrange o peso da inflação sobre as famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos, avançou 8,9% em 12 meses. Assim, na média, há uma perda de renda mesmo com os reajustes.

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A pedido da reportagem, a Fipe levantou também informações sobre os reajustes em território capixaba. Os dados mostram que, em média, o salário dos capixabas teve correção de 5,45%.
Por outro lado, o INPC, que é medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumula alta de 9,7% em 12 meses. Ou seja, há uma perda de 4,25%. Se comparado ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação geral e teve acúmulo de 8,88% no período, as perdas são de 3,43%.
Segundo o professor sênior da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador do projeto Salariômetro da Fipe, Hélio Zylberstajn, a rápida escalada de preços tem dificultado que as empresas concedam aumentos equivalentes ou superiores.
"Uma coisa é a empresa repor uma inflação de 2% ou 2,5%. Outra coisa bastante diferente é quando chega a 8%, ou até mais. Essa combinação de inflação e recessão é mortal. As empresas não conseguem sustentar esse patamar de reajuste"
Hélio Zylberstajn - Professor sênior da USP e coordenador do projeto Salariômetro da Fipe
Ele observa ainda que as projeções do INPC para os próximos meses ainda apontam para uma tendência de alta, que deve deixar pouca margem para que os empregadores concedam algum aumento real aos trabalhadores. Assim, a princípio, essa situação não deve se alterar.

SEM PODER DE BARGANHA

Zylberstajn pontua ainda que, de certa forma, a crise provocada pela pandemia tirou poder de barganha dos trabalhadores, que já não conseguem pressionar por revisões consideradas mais favoráveis.
“A recessão causou uma desocupação muito grande. Apesar do programa do governo para redução de jornada e salários, houve muitas demissões; foi inevitável. E a taxa de desemprego cresceu muito no país. Isso tira poder de barganha dos trabalhadores, que preferiram se agarrar ao que já tinham.”

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De acordo com o relatório "Emprego em crise: Trajetórias para melhores empregos na América Latina pós-Covid-19", divulgado pelo Banco Mundial na terça-feira (20), a crise econômica causada pela pandemia deve provocar efeito negativo sobre empregos e salários no Brasil por nove anos.
O estudo aponta que os países latino-americanos costumam levar "muitos anos" para se recuperar quando há perda de emprego em crises econômicas.
Conforme já apontado por reportagens de A Gazeta, enquanto grandes empresas têm conseguido contornar as adversidades, pequenos negócios, principalmente informais, ainda lidam com uma série de dificuldades, e, por isso, a superação da pandemia é considerada essencial para alavancar as contratações. Hoje, cerca de 269 mil pessoas no Espírito Santo estão sem trabalho.

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