Detran-ES divulga lista com os aprovados na 1ª fase do CNH Social 2021

Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será mais caro em 2021 no ES Crédito: Marcelo Casall Jr/Agência Brasil

Veja abaixo. Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou no início da tarde desta terça-feira (13) a lista com os nomes dos 3 mil selecionados na primeira fase do programa CNH Social 2021.

A seleção atraiu 59.064 interessados em obter de maneira totalmente gratuita a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), condutores já habilitados que querem fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta) ou para a adição de categoria A ou B. A lista contempla candidatos selecionados de forma eletrônica, de acordo com os critérios estabelecidos pelo programa.

O programa CNH Social é uma iniciativa para que as pessoas de baixa renda no Estado possam ter formação e serem sensibilizadas sobre a importância da proteção da vida no trânsito, além de capacitação a partir da obtenção de uma carteira de motorista, com vistas ao mercado de trabalho.

PRAZOS

Os candidatos selecionados nesta fase deverão obedecer aos prazos de abertura e conclusão das etapas do processo de Habilitação. A partir da publicação da relação final dos selecionados, nesta terça-feira (13), o candidato à Habilitação selecionado no programa terá 15 dias para realizar a matrícula on-line no site, na aba "CNH Social".

O candidato que não respeitar os prazos estabelecidos será desclassificado, perderá o benefício e o Detran|ES convocará os candidatos suplentes, em ordem classificatória.

CHANCES PARA SUPLENTES