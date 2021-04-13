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Habilitação Gratuita

Detran-ES divulga lista com os aprovados na 1ª fase do CNH Social 2021

A seleção atraiu 59.064 interessados em obter de maneira totalmente gratuita a primeira habilitação ou a mudança de categoria

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 16:09

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

13 abr 2021 às 16:09
Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será mais caro em 2021 no ES
Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será mais caro em 2021 no ES Crédito: Marcelo Casall Jr/Agência Brasil
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou no início da tarde desta terça-feira (13) a lista com os nomes dos 3 mil selecionados na primeira fase do programa CNH Social 2021. Veja abaixo.
A seleção atraiu 59.064 interessados em obter de maneira totalmente gratuita a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), condutores já habilitados que querem fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta) ou para a adição de categoria A ou B. A lista contempla candidatos selecionados de forma eletrônica, de acordo com os critérios estabelecidos pelo programa.
O programa CNH Social é uma iniciativa para que as pessoas de baixa renda no Estado possam ter formação e serem sensibilizadas sobre a importância da proteção da vida no trânsito, além de capacitação a partir da obtenção de uma carteira de motorista, com vistas ao mercado de trabalho.

PRAZOS

Os candidatos selecionados nesta fase deverão obedecer aos prazos de abertura e conclusão das etapas do processo de Habilitação. A partir da publicação da relação final dos selecionados, nesta terça-feira (13), o candidato à Habilitação selecionado no programa terá 15 dias para realizar a matrícula on-line no site,  na aba "CNH Social". 
O candidato que não respeitar os prazos estabelecidos será desclassificado, perderá o benefício e o Detran|ES convocará os candidatos suplentes, em ordem classificatória.

CHANCES PARA SUPLENTES 

Para aqueles candidatos que não forem selecionados nessa lista, haverá uma nova oportunidade de ser contemplado. No dia 1º de junho, às 12 horas, será divulgada uma chamada única de suplentes no site do Detran|ES. O objetivo é preencher as vagas remanescentes após desclassificação de candidatos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação.

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