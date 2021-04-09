Sede do Detran, no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. MPES recomenda suspensão de licitação do Detran sobre cerco eletrônico

De acordo com o promotor de Justiça Rafael Calhau Bastos, responsável pelo procedimento, a medida é necessária para que sejam apuradas denúncias de direcionamento na licitação.

O Detran afirmou que vai prestar esclarecimentos no prazo de 72 horas estipulado pelo MPES para que o órgão se manifeste. A recomendação foi assinada nesta quinta-feira (08).

Entre as razões consideradas pelo MPES para recomendar a suspensão está a necessidade de verificar todos os atos praticados no certame de licitação antes da celebração do contrato.

O MPES solicitou que cópias dos documentos do processo licitatório, juntados após o dia 31 de março deste ano, sejam encaminhados à Promotoria de Justiça Cível de Vitória, em cinco dias.

“Se mostra necessária a análise dos documentos encaminhados, visando a formação de convicção acerca da licitude de sua obtenção, e da possibilidade de sua utilização como meio de prova”, registra o promotor no documento.

Segundo Calhau, diante da proximidade da conclusão da fase decisória da licitação, e eventual possibilidade de dano ao erário, o MPES recomenda ao Detran a suspensão do trâmite do processo até a elucidação dos fatos.

“O MPES salienta, na notificação, que se mostra necessário acompanhar e fiscalizar o processo licitatório e seu resultado, uma vez que a implantação do cerco inteligente irá onerar o erário estadual, notadamente diante de um custo anual estimado em R$ 150 milhões”, destacou o MPES por meio de nota.

O Detran tem 72 horas úteis para informar à Promotoria de Justiça se vai ou não seguir a recomendação e suspender o trâmite. Caso o órgão não acate a recomendação, medidas judiciais deverão ser adotadas para que a notificação seja cumprida, segundo o MPES.

O QUE DIZ O DETRAN

Por meio de nota, o Detran informou que foi notificado pelo MPES e que vai prestar os esclarecimentos necessários. O órgão afirmou ainda que o processo licitatório em questão respeitou todos os trâmites e foi feito com transparência.

Questionado se vai seguir a recomendação do MPES, o Detran não respondeu e disse que estava dentro do prazo de 72 horas estipulado pela Promotoria de Justiça para se manifestar. Confira a nota: