Vitória abre licitação para obra que prevê ciclovia e faixa de concreto na Cezar Hilal

A Prefeitura de Vitória publicou nesta sexta-feira (11), no Diário Oficial do município, licitação para a execução das obras de reabilitação da Avenida Cezar Hilal uma das vias com grande fluxo da Capital do Espírito Santo. Seguindo os moldes da obra da Avenida Vitória que foi inaugurada na última terça-feira (8) a Cezar Hilal receberá diversas melhorias, incluindo nova drenagem, melhorias na sinalização e a implantação de ciclovia.
Segundo o secretário municipal de Obras e Habitação, Weverton Moraes, o trecho da Avenida Cezar Hilal que vai passar pelas intervenções vai do início a Avenida Vitória até o limite da Desembargador Santos Neves um trecho com cerca de 1 km de extensão.
Com relação ao custo total da obra, Moraes explica que deve ser um valor próximo a R$ 16 milhões, pois ainda pode apresentar descontos na faixa de verificação. O secretário afirma que o prazo de execução da obra é de seis meses após a ordem de serviço, sem dar previsão de início.
De acordo com a publicação no Diário Oficial de Vitória, a Cezar Hilal é uma via de tráfego intenso que liga a Avenida Vitória às avenidas Leitão da Silva e Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), e "o intenso uso das vias de pavimento flexível provoca patologias que necessitam de reabilitação em pontos críticos, que ao fazer a referida intervenção contribuirá para o aumento da segurança e integridade física de todos os usuários da via, seja na condição de motorista, pedestre ou ciclistas", diz o texto.
A contratação da empresa para executar a obra resultará na reabilitação da malha asfáltica, urbanização, nova drenagem, sinalização, ciclovia, pavimentação em concreto e calçadas acessíveis ao cidadão.
Dentre os serviços a serem executados, o secretário Municipal de Obras e Habitação, chama a atenção para a implementação de uma nova ciclovia que vai ligar a Avenida Vitória à Reta da Penha.
Para garantir a circulação de veículos e a movimentação do comércio, Moraes esclarece que a interdição será parcial, com horários alternados, assim como aconteceu durante a obra da Avenida Vitória. Queremos os menores impactos possíveis para a sociedade, diz.
O secretário municipal de Obras e Habitação também destaca que o objetivo é apresentar um trabalho que promova a mobilidade urbana local, com melhora estrutural e funcional do conjunto viário. Estamos trabalhando para construir uma cidade com mais mobilidade urbana, garantido a segurança dos pedestres, ciclistas e motoristas, conclui o secretário Weverton Moraes.