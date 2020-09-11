Vitória abre licitação para obra que prevê ciclovia e faixa de concreto na Cezar Hilal

Imagens aéreas da Avenida Cezar Hilal Crédito: Luciney Araújo

Segundo o secretário municipal de Obras e Habitação, Weverton Moraes, o trecho da Avenida Cezar Hilal que vai passar pelas intervenções vai do início a Avenida Vitória até o limite da Desembargador Santos Neves  um trecho com cerca de 1 km de extensão.

Com relação ao custo total da obra, Moraes explica que deve ser um valor próximo a R$ 16 milhões, pois ainda pode apresentar descontos na faixa de verificação. O secretário afirma que o prazo de execução da obra é de seis meses após a ordem de serviço, sem dar previsão de início.

De acordo com a publicação no Diário Oficial de Vitória, a Cezar Hilal é uma via de tráfego intenso que liga a Avenida Vitória às avenidas Leitão da Silva e Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), e "o intenso uso das vias de pavimento flexível provoca patologias que necessitam de reabilitação em pontos críticos, que ao fazer a referida intervenção contribuirá para o aumento da segurança e integridade física de todos os usuários da via, seja na condição de motorista, pedestre ou ciclistas", diz o texto.

A contratação da empresa para executar a obra resultará na reabilitação da malha asfáltica, urbanização, nova drenagem, sinalização, ciclovia, pavimentação em concreto e calçadas acessíveis ao cidadão.

Dentre os serviços a serem executados, o secretário Municipal de Obras e Habitação, chama a atenção para a implementação de uma nova ciclovia que vai ligar a Avenida Vitória à Reta da Penha.

Para garantir a circulação de veículos e a movimentação do comércio, Moraes esclarece que a interdição será parcial, com horários alternados, assim como aconteceu durante a obra da Avenida Vitória. Queremos os menores impactos possíveis para a sociedade, diz.