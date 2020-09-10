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Custo de R$ 127 milhões

Licitação para obras de ampliação da Terceira Ponte entra na fase final

Proposta escolhida é do Consórcio Ferreira Guedes-Metalvix, que receberá R$ 127 milhões para a elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia e fornecimento, fabricação, montagem e implantação da ampliação de faixas e da ciclovia na ponte

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 14:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 14:19
Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte
Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Divulgação | Governo do Estado
A licitação para a contratação das obras da Terceira Ponte  que incluem a construção de ciclovia e ampliação de faixas  entrou  em fase final, segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).
A pasta publicou no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (10) a proposta da empresa que venceu a concorrência para fazer o projeto e as obras na ponte, homologando o resultado da seleção.
A proposta escolhida é do Consórcio Ferreira Guedes-Metalvix, que vai receber R$ 127 milhões para a elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia e fornecimento, fabricação, montagem e implantação da ampliação da quantidade de faixas e da ciclovia na Terceira Ponte.
Agora, de acordo com a Semobi, a última etapa será a apresentação da documentação pela empresa, que tem prazo de 15 dias para acontecer. "Não há alterações no ante-projeto e o prazo para conclusão dos projetos e das obras é de três anos, contados a partir da Ordem de Serviço", explicou a secretaria em nota enviada à reportagem de A Gazeta

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Em janeiro, o governador Renato Casagrande chegou a afirmar que as obras na Terceira Ponte começariam no segundo semestre deste ano. Questionada se há uma data prevista para o início das intervenções, a Semobi afirmou que é preciso aguardar a assinatura do contrato.
Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte
Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Divulgação | Governo do Estado

MUDANÇAS PREVISTAS

O projeto previsto pelo governo do Estado contempla ciclovias, mais duas faixas, muro de proteção de prevenção a suicídios e até um mirante. As ciclovias serão formadas por estruturas metálicas instaladas para fora das duas laterais da plataforma de concreto da Terceira Ponte. A parte de concreto, onde fica o asfalto, será totalmente usada para os veículos circularem.
Cada via para bicicletas terá três metros de largura, contando assim com duas faixas. A ciclovia ficará abaixo da altura da mureta metálica de onde ficam os veículos, não permitindo que o ciclista visualize os carros da via e possibilitado que os motoristas mantenham a visibilidade das paisagens ao redor da Terceira Ponte.
Com relação à mobilidade de veículos, a previsão é de que a ponte passe a ter mais duas faixas, além das quatro já existentes. Para isso, a mureta de concreto que hoje divide os sentidos dos veículos será reduzida de espessura mais da metade, passando de 1,43 m para 0,60 m.

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