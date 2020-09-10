Licitação para obras de ampliação da Terceira Ponte entra na fase final

Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Divulgação | Governo do Estado

obras da Terceira Ponte  que A licitação para a contratação das que incluem a construção de ciclovia e ampliação de faixas  entrou em fase final, segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi).

A pasta publicou no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (10) a proposta da empresa que venceu a concorrência para fazer o projeto e as obras na ponte, homologando o resultado da seleção.

A proposta escolhida é do Consórcio Ferreira Guedes-Metalvix, que vai receber R$ 127 milhões para a elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia e fornecimento, fabricação, montagem e implantação da ampliação da quantidade de faixas e da ciclovia na Terceira Ponte.

Agora, de acordo com a Semobi, a última etapa será a apresentação da documentação pela empresa, que tem prazo de 15 dias para acontecer. "Não há alterações no ante-projeto e o prazo para conclusão dos projetos e das obras é de três anos, contados a partir da Ordem de Serviço", explicou a secretaria em nota enviada à reportagem de A Gazeta.

Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Divulgação | Governo do Estado

MUDANÇAS PREVISTAS

O projeto previsto pelo governo do Estado contempla ciclovias, mais duas faixas, muro de proteção de prevenção a suicídios e até um mirante. As ciclovias serão formadas por estruturas metálicas instaladas para fora das duas laterais da plataforma de concreto da Terceira Ponte. A parte de concreto, onde fica o asfalto, será totalmente usada para os veículos circularem.

Cada via para bicicletas terá três metros de largura, contando assim com duas faixas. A ciclovia ficará abaixo da altura da mureta metálica de onde ficam os veículos, não permitindo que o ciclista visualize os carros da via e possibilitado que os motoristas mantenham a visibilidade das paisagens ao redor da Terceira Ponte.