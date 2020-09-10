Avenida Vitória deve ser exemplo do "novo normal" nas obras públicas

Obras finalizadas na Avenida Vitória Crédito: Vitor Jubini

No final do século XIX, quando se previu a necessidade de uma estrada que promovesse a expansão de Vitória para a região da Praia do Suá e da Praia do Canto, então praticamente inabitada, dentro do projeto do engenheiro fluminense Saturnino de Brito que ficou conhecido como Novo Arrabalde, já se vislumbrava a importância daquela rota para o desenvolvimento da Capital. Nessa nova projeção urbana da cidade, percebe-se o sentido de aquela nova via ter recebido o seu nome, por ser a própria essência do que viria a se tornar: a conexão da Vitória do passado com a Vitória do futuro.

Iniciada em 22 de outubro de 2019, a previsão de conclusão era de um ano. Os R$ 20 milhões anunciados para as obras no ano passado , obtidos através de empréstimo com a Caixa Econômica Federal pelo Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), coincidem com o valor divulgado na conclusão. A inauguração, mais de um mês antes, mostra que o poder público tem, sim, a capacidade de cumprir prazos e contratos, contrariando o histórico nacional que torna a Avenida Vitória uma exceção à regra.

A Prefeitura de Vitória informou que 2,6 km da avenida foram recapeados, da região da Curva do Saldanha, no Forte São João, até o início da Avenida César Hilal, em Bento Ferreira. Foi construída uma ciclovia no canteiro central, arborizada, com plantio e replantio de 450 árvores. A faixa de ônibus foi reconstruída em concreto, e as duas de veículos receberam nova pavimentação asfáltica. A Avenida Vitória também recebeu uma nova rede de drenagem.

Não entra no rol das grandes obras de infraestrutura, mas sabe-se que, no Brasil, qualquer operação tapa-buraco pode se transformar em um despropositado inconveniente urbano, com atividades lentas demais ou até paralisadas que se tornam, inclusive, parte da paisagem. Não é necessariamente o tamanho do projeto que determina a sua entrega dentro dos prazos, mas a organização da sua gestão, com planos executivos bem-elaborados, que impeçam a necessidade de aditivos de contrato a cada imprevisto.

Não é o caso de comparar a complexidade das obras, mas a Leitão da Silva é o exemplo mais recente, na própria cidade, de uma obra que se arrastou , com promessas de entrega se sucedendo desde 2014. O primeiro compromisso teve data próxima: 2015. Houve revisão do projeto original para ampliar as galerias e assim evitar os históricos alagamentos, com a reestruturação no sistema de saneamento. Mas, independentemente de se tratar de um projeto mais intrincado, a marca da ineficiência está sempre atrelada em algum nível à falta de planejamento. No fim, saem muito mais caras do que o previsto.

Obras como a da Rodovia Leste-Oeste , que demorou dez anos para ser terminada, ou até mesmo a do Aeroporto de Vitória , com seus entraves contratuais e burocráticos, mostram que uma obra demorada é tão comum que não mais surpreende. Surpresa, lamentavelmente, é obra inaugurada no prazo.