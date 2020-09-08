Comerciantes e moradores comemoram entrega da nova Avenida Vitória

Avenida Vitória foi inaugurada nesta terça-feira (8), Crédito: Vitor Jubini

Inaugurada no dia do aniversário de 469 anos da Capital, nesta terça-feira (8) , a nova Avenida Vitória já está totalmente liberada para veículos, ciclistas e pedestres. A obra, que durou 10 meses e 25 dias, tempo menor que o estimado inicialmente, deu à avenida uma ciclovia no canteiro central, além da nova pavimentação asfáltica e de concreto nas faixas da direita.

Moradores, comerciantes e ciclistas elogiaram os trabalhos e disseram que a obra trará melhorias importantes para o deslocamento e a mobilidade na região, além de mais segurança em tempos de chuvas, uma vez que foi implantada uma nova rede de drenagem de águas ao longo dos quase três quilômetros da via.

O comerciante José Lopes de Farias, que possui loja na região há 14 anos, foi um dos que acompanhou de perto toda a obra e a avaliou como de poucos transtornos, com resultado final que agradou muito. "A avenida sempre tinha problema. Não tinha ciclovia, tinha um asfalto ruim, buracos e alagamentos que agora acredito que não vai ter mais. E agora só temos que agradecer. [A avenida] virou um cartão de visita para nós", disse.

O comerciante José Lopes de Farias possui loja na região há 14 anos e gostou do resultado final da obra da Avenida Vitória Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta

Para o vendedor Valter Ananias, que já passou de carro pela pista recapeada, a avenida ficou de cara nova. "O asfalto aqui ficou outra coisa. Antes era cheio de buracos. Agora deram aquele capricho", afirmou.

O aposentado Jorge Andrelino dos Santos, que mora há mais de 50 anos perto da Avenida Vitória, também é só elogios. "Ficou uma coisa linda. Tudo muito bem sinalizado. Não tenho nada a reclamar sobre o que foi feito".

MAIS MOBILIDADE

Segundo o engenheiro e especialista em trânsito Paulo Lindoso, a reforma da avenida trará ganhos para a mobilidade na Capital sobretudo pela construção da nova ciclovia, que permite o tráfego com segurança e estimula o transporte de bicicleta.

"Isso melhora muito o deslocamento dos ciclistas e estimula as pessoas a usarem esse transporte. É muito positivo do ponto de vista da mobilidade ter agora essa ciclovia organizada e confinada no canteiro central, dando segurança. Melhora também para os motoristas, por ter um asfalto de mais qualidade", avaliou.

Veja como ficou a nova Avenida Vitória

Quem usa o transporte público também sairá ganhando, acredita o especialista. "Vai acabar com aqueles solavancos que os ônibus davam na avenida por causa dos buracos e desníveis que existiam. A faixa de concreto dará uma durabilidade maior ao piso".

Segundo a Prefeitura de Vitória, a obra custou cerca de R$ 20 milhões e contou com recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). O trecho reformado compreende a região da Curva do Saldanha, no Forte São João, até o início da Avenida César Hilal, em Bento Ferreira, beneficiando diretamente 25 mil moradores dos 11 bairros do entorno da via, além de cerca de 61,6 mil motoristas que por ela circulam diariamente.

Além da drenagem, nova pavimentação e ciclovia, também foi feito um trabalho de paisagismo ao longo da avenida, mantendo as árvores que já existiam. A avenida terá, com o replantio e o plantio, 633 árvores, sendo 450 delas na ciclovia arborizada em linha reta.

* Com informações de Kaique Dias, da TV GAZETA