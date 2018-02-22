Novo Aeroporto de Vitória já tem data marcada para inauguração

O presidente Michel Temer, em reunião com o governador Paulo Hartung, agendou a data da inauguração do novo Aeroporto de Vitória: 29 de março. Na ocasião, Hartung foi convidado por Temer para decolarem em mesmo voo em Brasília e realizarem o primeiro pouso oficial na pista do novo aeroporto.

A obra de ampliação do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, é de responsabilidade do Governo Federal e foi retomada em junho de 2015. O investimento total é de R$ 523,5 milhões. O novo aeroporto elevará a capacidade de transportar passageiros/ano, de 3,3 milhões para 8,4 milhões. A pista também ficará maior, passando de 1.750m para 2.058m e, no futuro, será possível receber voos internacionais.

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No encontro, que ocorreu na tarde desta quarta-feira (21), também foram discutidos outros antigos gargalos do Estado. Eles também conversaram sobre a intervenção na Segurança Pública do Rio de Janeiro. O governador falou sobre a experiência capixaba de atuação conjunta com as Forças Armadas, destacou o Programa Ocupação Social, que atua junto a jovens e adolescentes que não estudam e não trabalham, e detalhou a reforma do sistema carcerário capixaba.

SUS

Também esteve na pauta de trabalho a reavaliação do repasse de verbas do Governo Federal para o Estadual via Sistema Único de Saúde (SUS). Em trabalho junto à Bancada Federal, o Governo do Estado questionou os valores repassados pela União. Estamos falando dos atendimentos de média e alta complexidade realizados no Espírito Santo que estão com valores defasados em comparação com a média nacional e regional. Deixamos uma carta que detalha e justifica essa reivindicação, explica Paulo Hartung.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, o Ministério da Saúde deixou de repassar para o Espírito Santo R$ 235.779.879,89. O governo federal tem reduzido sucessivamente a destinação de recursos aos estados e municípios. Em 1993, a União era responsável por 72% do financiamento da saúde. Em 2013, a participação caiu para 43% e, desde então, só vem diminuindo. A saúde tem o maior orçamento do Estado.

Segundo o governo, o Espírito Santo tem o menor repasse financeiro, per capita, por parte do Ministério da Saúde, entre os estados da Região Sudeste, para financiar a Média e Alta Complexidade (MAC). Para que o Estado receba pelo menos a média do que recebe estes estados, para financiar a MAC, seria necessário aumentar o seu limite financeiro da MAC para R$ 31.203.493,34.

PORTO CENTRAL E BR 262

Outro importante tema abordado para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, principalmente para Região Sul, foi a licença de instalação do Porto Central. De acordo com o presidente da República, a licença do empreendimento será assinada no próximo dia 02 de março, em Brasília. O Porto será construído em Presidente Kennedy, Sul do Estado, e aguarda licença de instalação, que está em fase final de avaliação do Ibama. A obra deve envolver mais de R$ 3 bilhões de investimento com contratação de 4,7 mil pessoas.

Também foi debatido o início das obras de duplicação da BR 262 e da Rodovia do Contorno. São intervenções importantes que impactam profundamente na mobilidade e na segurança. O presidente informou que a BR 262 está com início liberado e, internamente no Governo Federal, pediu agilidade no início das obras do Contorno, disse Hartung.