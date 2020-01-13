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Projeto de ampliação

Obras na Terceira Ponte começam no 2º semestre, anuncia governador do ES

A afirmação do governador Renato Casagrande (PSB) foi dada durante entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (13)

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 13:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 13:03
Ponte que liga Vitória a Vila Velha vai receber melhorias Crédito: Vitor Jubini
As obras do projeto de ampliação de mobilidade da Terceira Ponte, que liga as cidades de Vila Velha e Vitória, serão iniciadas no segundo semestre deste ano. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em três anos.

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Em entrevista concedida ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o governador Renato Casagrande (PSB) explicou que a empresa responsável pela execução projeto será contratada através de um Regime Diferenciado de Contratação (RDC).
Estamos reformando a Segunda Ponte e investindo na ampliação da Terceira Ponte. O edital vai ser publicado neste mês para contratar a empresa que fará o projeto e a obra. O início das obras está previsto para o segundo semestre. Serão três anos de obra, destacou Casagrande.

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Ainda em relação à mobilidade urbana na Grande Vitória, o governo mencionou que uma empresa pediu autorização para estudar a implantação de um monotrilho leve, que ligaria o Terminal de Carapina, na Serra, à Rodoviária de Vitória.

CONHEÇA O PROJETO

O projeto contempla ciclovias, mais duas faixas, muro de proteção de prevenção a suicídios e até um mirante. As ciclovias serão formadas por estruturas metálicas instaladas para fora das duas laterais da plataforma de concreto da Terceira Ponte. 
Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Divulgação | Governo do Estado
A parte de concreto, onde fica o asfalto, será totalmente usado para os veículos circularem. Devem ser usados mais de 4 mil toneladas de aço. Cada via para bicicletas terá três metros de largura, contando assim com duas faixas. 

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A ciclovia ficará abaixo da altura da mureta metálica de onde ficam os veículos, não permitindo com que o ciclista visualize os carros da via e que os motoristas não percam a visibilidade das paisagens ao redor da Terceira Ponte.
Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Divulgação | Governo do Estado

AMPLIAÇÃO DE FAIXAS

No quesito de mobilidade de veículos, a previsão é de que a ponte passe a ter mais duas faixas, além das quatro já existentes. Para isso, a mureta de concreto que hoje divide os sentidos dos veículos será reduzida de espessura mais da metade, passando de 1,43 m para 0,60 m.

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