Obras na Terceira Ponte começam no 2º semestre, anuncia governador do ES

As obras do projeto de ampliação de mobilidade da Terceira Ponte, que liga as cidades de Vila Velha e Vitória, serão iniciadas no segundo semestre deste ano. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em três anos.
Em entrevista concedida ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o governador Renato Casagrande (PSB) explicou que a empresa responsável pela execução projeto será contratada através de um Regime Diferenciado de Contratação (RDC).
Estamos reformando a Segunda Ponte e investindo na ampliação da Terceira Ponte. O edital vai ser publicado neste mês para contratar a empresa que fará o projeto e a obra. O início das obras está previsto para o segundo semestre. Serão três anos de obra, destacou Casagrande.
Ainda em relação à mobilidade urbana na Grande Vitória, o governo mencionou que uma empresa pediu autorização para estudar a implantação de um monotrilho leve, que ligaria o Terminal de Carapina, na Serra, à Rodoviária de Vitória.
CONHEÇA O PROJETO
O projeto contempla ciclovias, mais duas faixas, muro de proteção de prevenção a suicídios e até um mirante. As ciclovias serão formadas por estruturas metálicas instaladas para fora das duas laterais da plataforma de concreto da Terceira Ponte.
A parte de concreto, onde fica o asfalto, será totalmente usado para os veículos circularem. Devem ser usados mais de 4 mil toneladas de aço. Cada via para bicicletas terá três metros de largura, contando assim com duas faixas.
A ciclovia ficará abaixo da altura da mureta metálica de onde ficam os veículos, não permitindo com que o ciclista visualize os carros da via e que os motoristas não percam a visibilidade das paisagens ao redor da Terceira Ponte.
AMPLIAÇÃO DE FAIXAS
No quesito de mobilidade de veículos, a previsão é de que a ponte passe a ter mais duas faixas, além das quatro já existentes. Para isso, a mureta de concreto que hoje divide os sentidos dos veículos será reduzida de espessura mais da metade, passando de 1,43 m para 0,60 m.