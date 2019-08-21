Projeto de Ampliação

Ciclovia, mirante e mais faixas: entenda as mudanças na Terceira Ponte

Avaliado em R$ 100 milhões, o projeto de ampliação da mobilidade da Terceira Ponte, que liga as cidades de Vila Velha e Vitória, deverá ser concluído em três anos

Publicado em 21 de agosto de 2019 às 19:18

Governo do ES anuncia obras para melhoria no fluxo da Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira

Avaliado em R$ 100 milhões, o projeto de ampliação da mobilidade da Terceira Ponte, que liga as cidades de Vila Velha e Vitória, deverá ser concluído em três anos. Porém, a expectativa é de que na metade do prazo uma das ciclovias já esteja liberada para uso. O projeto contempla ciclovias, mais duas faixas, muro de proteção de prevenção a suicídios e até um mirante.

As ciclovias serão formadas por estruturas metálicas instaladas para fora das duas laterais da plataforma de concreto da Terceira Ponte. A parte de concreto, onde fica o asfalto, será totalmente usado para os veículos circularem. Devem ser usados mais de 4 mil toneladas de aço.

Cada via para bicicletas terá três metros de largura, contando assim com duas faixas. A ciclovia ficará abaixo da altura da mureta metálica de onde ficam os veículos, não permitindo com que o ciclista visualize os carros da via e que os motoristas não percam a visibilidade das paisagens ao redor da Terceira Ponte.

BARREIRA DE PROTEÇÃO

A barreira de proteção para evitar suicídios ficará nas margens das ciclovias. Usando a plataforma da ciclovia, a barreira de proteção será formada por um gradio antiescalada. Com três metros de altura, esta estrutura foi pensada para que dê segurança sem dar sensação de confinamento, explicou Fábio Damasceno, secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura. O projeto foi apresentado ontem, no Palácio Anchieta.

TURISMO

O novo projeto inclui um mirante, que ficará localizado próximo ao vão central. A estrutura será cercada de vidro, mas manterá a altura da barreira de proteção que será instalada na via de ligação entre Vitória e Vila Velha.

Inicialmente, a forma de acessar a ciclofaixa será controlada. A ideia inicial é de que seja por meio do bilhete único do GVBus, sem pedágio, e com videomonitoramento. A ciclovia também vai ser a proteção anti-suicídio, por isso chamamos de Ciclovia da Vida, mas precisamos fazer esse monitoramento de quem acessa essa ciclofaixa, pontuou o governador Renato Casagrande.

O governo do Estado fará duas reuniões públicas nos dias 27 e 28 de agosto para apresentar e debater os projetos com a sociedade em Vitória e em Vila Velha. Os locais serão divulgados nos próximos dias.

AMPLIAÇÃO DE FAIXAS

No quesito mobilidade de veículos, a previsão é de que a ponte passe a ter mais duas faixas para veículos, além das quatro já existentes. Para isso, a mureta de concreto que hoje divide os sentidos dos veículos será reduzida de espessura mais da metade, passando de 1,43 m para 0,60 m.

Atualmente, 4 mil veículos passam por hora sobre a ponte por sentido. A previsão é que esse número chegue a 5400 carros. O objetivo é ter a máxima utilização da via com um fluxo contínuo de veículo, possibilitando um aumento de 35% de circulação de veículos na mesma velocidade de hoje, que é de 80 km/h, disse o secretário.

LICITAÇÃO

A expectativa do Governo do Estado é de que até o início do próximo ano a empresa que seja escolhida a empresa que realizará a obra. A abertura da licitação será em outubro, segundo a SEMOB. O valor da obra será custeado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). O contrato será em Regime Diferenciado de Contratações Públicas, ou seja, sem aditivos no preço de obra, por exemplo, observou Damasceno.

Conseguimos unir os investimentos necessários para a proteção das pessoas, anti-suicídio, a ampliação da ponte e a ciclovia, que era o sonho de ciclistas. Esta obra é necessária para a região metropolitana que hoje trava o trânsito, pontuou o governador Renato Casagrande.

OBRAS X FUNCIONAMENTO

A Terceira Ponte não pode parar durante três anos. E nem vai, segundo afirma o secretário Fábio Damasceno. "As obras acontecerão já sem as muretas centrais de concreto. Assim, quatro faixas continuarão sendo mantidas, enquanto a ciclovia é construída primeiro de um lado da ponte e depois do outro", explicou.

COMO É HOJE

- 4 faixas para veículos: duas em cada sentido

- Acesso somente para veículos

- Mureta de concreto nas laterais

- Sem barreiras de proteção para evitar suicídios

- Sem mirante

COMO DEVERÁ FICAR

- Seis faixas para veículos: três em cada sentido

- Faixa exclusiva para ônibus e carros públicos

- Duas ciclovias uma em cada lado da ponte

- Acesso para ciclistas e motoristas

- Barreiras metálicas de proteção para evitar suicídios

- Mirante próximo ao vão central

