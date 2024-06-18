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Vôlei

Seleção masculina supera Holanda, emplaca 2ª vitória seguida e reage na Liga das Nações

O triunfo em Manila, nas Filipinas, devolveu o Brasil à briga pelas primeiras posições, agora com 19 pontos, após seis vitórias em nove jogos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jun 2024 às 10:16

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 10:16

Lucarelli em ação na partida contra a Argentina
Lucarelli em ação, nas Olimpíadas de Tóquio. Brasil segue firme rumo a Paris Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
A seleção brasileira masculina de vôlei emplacou a segunda vitória consecutiva e reagiu na Liga das Nações, rumo à vaga na fase final da competição, considerada neste ano como preparatória para a Olimpíada de Paris-2024. Nesta terça-feira, o time comandado por Bernardinho buscou a virada sobre a Holanda por 3 sets a 1, com parciais de 24/26, 25/23, 31/29 e 25/20.
O triunfo em Manila, nas Filipinas, devolveu o Brasil à briga pelas primeiras posições, agora com 19 pontos, após seis vitórias em nove jogos. A Itália aparece na liderança, com 21. As demais seleções ainda entram em quadra nesta terça, podendo alterar a posição da seleção na tabela.
A partida foi marcada por um duelo direto entre Darlan e Nimir Abdel-Aziz, maior pontuador da Liga das Nações até agora. Darlan fez sua parte, ao registrar 26 pontos, mais de um set inteiro. O holandês, contudo, voltou a surpreender, com seus 38 pontos, liderando o quesito na competição.
A força de Nimir ficou evidente logo no primeiro set, quando contribuiu com 11 pontos. A seleção holandesa aproveitou certa hesitação do Brasil para abrir vantagem e fechar a primeira parcial.
O segundo set teve como protagonista Darlan. O brasileiro marcou 10 pontos e comandou a reação da equipe de Bernardinho, que escalou a equipe também com Cachopa, Flávio, Lucão, Lucarelli, Leal e o líbero Thales. O Brasil embalou de vez no terceiro set, com ajuda dos seguidos erros do time holandês. E, na quarta parcial, contou com a força e a inspiração dos irmãos Darlan e Alan.
A seleção volta à quadra na quinta-feira, às 8 horas (horário de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos. Na sequência, os adversários serão o Canadá, na sexta, e a França, no domingo.

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